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В Укренерго навели детальну статистику в цифрах, якої шкоди завдали окупанти ракетними атаками

8 квітня 2023 12:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Опалення в домівках українців/Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Укренерго розповіли про найскладніший опалювальний сезон в історії української енергосистеми. Там навели детальну статистику в цифрах.

Про це повідомляє Укренерго.

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Деталі

В Укренерго зазначили, що жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення. Понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього 43% магістральних мереж було пошкоджено.

Усі українські теплові та гідроелектростанції були обстріляними. Вони зазнали різні ушкодження.

За інформацією Світового банку й ПРООН, масштаби руйнувань, завданих енергосистемі Україні, виняткові. Лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч становлять майже 1 млрд доларів.

"Шість найхолодніших місяців року ворог намагався забрати у нас світло та тепло, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Українські енергетики звели ці спроби нанівець. Люди наймирнішої професії відкрили свій фронт — енергетичний. Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж. А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади — тільки у нас, в "Укренерго", це понад 1500 фахівців. Резервні схеми — щоб якнайшвидше відновити живлення споживачів, неординарні технічні рішення — щоб відремонтувати пошкоджене, тисячі годин перемовин та пошуки в 40 країнах світу — щоб знайти нове на заміну знищеному", — йдеться у повідомленні.

Українській енергосистемі допомогли європейські партнери. Вони передали майже 500 одиниць обладнання. Наразі виготовляється ще більше для України. 

Станом на 8 квітня, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі. 

"Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. А ми вже зараз готуємося до наступного опалювального сезону. Не можемо розраховувати, що російські атаки припиняться. Але будемо 24/7 робити усе можливе, щоб в українських містах не згасало світло", — додали в Укренерго.

Отопительный сезон в Украине

Нагадаємо, Україна веде переговори про спорудження ще однієї лінії електропередач, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Планують з'єднати Рівненську АЕС з польським Хелмом.

Також ми писали, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Нині вже готуються до наступної зими.

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