Укрнафта и Укргаздобыча будут совместно добывать энергоресурсы — что известно

Участок нефтедобычи в Украине. Фото: google.com

Крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", которая с осени прошлого года перешла в собственность государства, и АО "Укргаздобыча" изучают возможности совместной добычи нефти и газа. Рассматривают ряд лицензионных участков, где владельцем разрешений на добычу является одна компания, а скважины принадлежат другой.

О таких деталях встречи руководства компаний сообщает пресс-служба "Укрнафты".

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Подробности

Сейчас компании выясняют, на каких участках можно развернуть общий проект, решают технические и регуляторные вопросы перехода к реализации.

Как рассказал глава "Укрнафты" Сергей Корецкий, синергия сотрудничества двух государственных добывающих компаний позволила бы вывести из бездействия ряд скважин и восстановить на них добычу углеводородов.

Также компании рассматривают вариант общего использования наземной инфраструктуры, обмена геологической информацией на смежных участках. В итоге это позволило бы нарастить добычу для полного отказа импорта энергоносителей.

В общей сложности насчитывается 1,2 тыс. действующих скважин на лицензионных участках других предприятий, но принадлежат "Укрнафте", и еще 4,3 тыс. ликвидированы. До 10% их хотели бы восстановить в течение нескольких лет.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что "Укрнафта" планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.

Напомним, Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной по нескольким направлениям. Речь идет, в частности, о добыче газа на западе Украины.