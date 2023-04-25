Укрпочта обнародовала сумму убытков за 2022 год

Одне з відділень Укрпошти. Фото: zoda.gov.ua

Национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта" обнародовал сумму ущерба, полученного во время военного, 2022 года. Чистый доход уменьшился почти на 8%.

Данные опубликовала пресс-служба компании.

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Финансовый ущерб

Согласно этой информации, Укрпочта закончила прошлый год с убытком в размере 1,258 млрд грн против 183,6 млн грн прибыли в 2021-м.

По итогам 2022 года объем чистого дохода Укрпочты сократился на 7,7%, или на 0,858 млрд грн, до 10,323 млрд грн по сравнению с 2021-м.

Ущерб, нанесенный инфраструктуре

В Укрпочте проинформировали, что из-за войны пострадало много отделений. Около 30% из них не подлежат восстановлению, потеряна часть автопарка на востоке и юге. В целом компания понесла убытки более чем на 34 млн евро.

Как отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, отсутствие помещений еще можно компенсировать работой передвижных отделений, тогда как потеря машин, перевозящих отправления по стране, критическое и требует быстрой замены.

Напомним, по данным Киевской школы экономики (KSE), общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

Также мы писали, что Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением России. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.