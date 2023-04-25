Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Укрпочта обнародовала сумму убытков за 2022 год arrow

Укрпочта обнародовала сумму убытков за 2022 год

25 апреля 2023 08:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Укрпочта обнародовала сумму убытков за 2022 год
Одне з відділень Укрпошти. Фото: zoda.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта" обнародовал сумму ущерба, полученного во время военного, 2022 года. Чистый доход уменьшился почти на 8%.

Данные опубликовала пресс-служба компании.

Читайте также:

Финансовый ущерб

Согласно этой информации, Укрпочта закончила прошлый год с убытком в размере 1,258 млрд грн против 183,6 млн грн прибыли в 2021-м.

По итогам 2022 года объем чистого дохода Укрпочты сократился на 7,7%, или на 0,858 млрд грн, до 10,323 млрд грн по сравнению с 2021-м.

Ущерб, нанесенный инфраструктуре

В Укрпочте проинформировали, что из-за войны пострадало много отделений. Около 30% из них не подлежат восстановлению, потеряна часть автопарка на востоке и юге. В целом компания понесла убытки более чем на 34 млн евро.

Как отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, отсутствие помещений еще можно компенсировать работой передвижных отделений, тогда как потеря машин, перевозящих отправления по стране, критическое и требует быстрой замены.

Напомним, по данным Киевской школы экономики (KSE), общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

Также мы писали, что Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением России. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас