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Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік

25 квітня 2023 08:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік
Одне з відділень Укрпошти. Фото: zoda.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний оператор поштового зв’язку АТ "Укрпошта" оприлюднив суму збитків, отриманих під час воєнного, 2022 року. Чистий дохід Укрпошти зменшився на майже 8%.

Дані опублікувала пресслужба компанії.

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Фінансові збитки

Згідно з цією інформацією, Укрпошта закінчила минулий рік зі збитком у розмірі 1,258 млрд грн проти 183,6 млн ​​грн прибутку у 2021-му.

За підсумками 2022 року обсяг чистого доходу Укрпошти скоротився на 7,7%, або на 0,858 млрд грн, до 10,323 млрд грн у порівнянні з 2021-м.

Збитки, завдані інфраструктурі

В Укрпошті поінформували, що через війну постраждало багато відділень. Близько 30% з них не підлягають відновленню, втрачено частину автопарку на сході та півдні. Загалом компанія зазнала збитків на понад 34 млн євро.

Як зауважив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, відсутність приміщення ще можна компенсувати роботою пересувних відділень, тоді як втрата машин, що перевозять відправлення по країні, є критичною та потребує швидкої заміни.

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки (KSE), загальний розмір збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, становить 143,8 млрд доларів. Найбільше постраждав житловий фонд.

Також ми писали, що Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням Росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів. 

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