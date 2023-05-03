Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow "Любимый адрес": "Новая почта" рассказала об удобном сервисе для международных отправлений arrow

"Любимый адрес": "Новая почта" рассказала об удобном сервисе для международных отправлений

3 мая 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта предлагает сервис автоматической международной доставки по конкретному адресу
Мобильное приложение "Новой почты". Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская логистическая компания "Новая почта" рассказала о том, как настроить доставку всех международных грузов на конкретное отделение. Адрес можно закрепить как любимый на три месяца.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на представителей компании.

Читайте также:

Доставка из-за границы по одному адресу

В компании объяснили клиентам, как закрепить автоматический выбор конкретного адреса отделения для доставки всех отправлений из-за границы.

"Я хочу уточнить, где и как настроить доставку всех международных грузов (Алиэкспресс и другие) на конкретное отделение. Чтобы все всегда приходило только на одно место", — говорится в обращении клиентки "Новой почты".

Как отметили представители почтового оператора, при оформлении международного заказа можно указать адресную доставку. Затем, если доставку будет выполнять "Новая почта", то она осуществляется в ближайшее отделение, по индексу, указанному при заказе товара. После создания заказа на доставку груза и назначения трек-номера получателю поступит смс-сообщение со ссылкой на сайт, где можно изменить номер отделения или указать адресную доставку. Если этого не сделать, то доставка будет произведена в указанное в смс отделение.

При этом отделение можно закрепить как любимое на три месяца, а доставку курьером необходимо будет подтверждать по каждой отправке.

"Внимание! После сохранения отделения в разделе "Ваше отделение" все отправления из-за границы будут направлены на это отделение автоматически, если не были указаны другие данные в посылке. "Ваше отделение" сохраняется в течение трех месяцев со дня последнего получения отправления из-за границы с участием номера телефона, использованного для входа в Сервис", — сообщили в компании.

Услуга выбора любимого отделения бесплатна.

Детали инструкции по настройке сервиса можно прочитать по этой ссылке.

Больше о "Новой почте"

Напомним, что NovaPay, принадлежащая украинскому почтовому оператору "Новая почта" получила расширенную лицензию от Национального банка Украины (НБУ). Это позволит компании выдавать клиентам свои платежные карты и предлагать кредитные программы.

Также мы писали, что до 2025 года "Новая почта" хочет инвестировать 10 млн евро в развитие в Европе и открыть 200 отделений в 30 странах, собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас