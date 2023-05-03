Новая почта предлагает сервис автоматической международной доставки по конкретному адресу

Мобильное приложение "Новой почты". Фото: novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта" рассказала о том, как настроить доставку всех международных грузов на конкретное отделение. Адрес можно закрепить как любимый на три месяца.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на представителей компании.

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Доставка из-за границы по одному адресу

В компании объяснили клиентам, как закрепить автоматический выбор конкретного адреса отделения для доставки всех отправлений из-за границы.

"Я хочу уточнить, где и как настроить доставку всех международных грузов (Алиэкспресс и другие) на конкретное отделение. Чтобы все всегда приходило только на одно место", — говорится в обращении клиентки "Новой почты".

Как отметили представители почтового оператора, при оформлении международного заказа можно указать адресную доставку. Затем, если доставку будет выполнять "Новая почта", то она осуществляется в ближайшее отделение, по индексу, указанному при заказе товара. После создания заказа на доставку груза и назначения трек-номера получателю поступит смс-сообщение со ссылкой на сайт, где можно изменить номер отделения или указать адресную доставку. Если этого не сделать, то доставка будет произведена в указанное в смс отделение.

При этом отделение можно закрепить как любимое на три месяца, а доставку курьером необходимо будет подтверждать по каждой отправке.

"Внимание! После сохранения отделения в разделе "Ваше отделение" все отправления из-за границы будут направлены на это отделение автоматически, если не были указаны другие данные в посылке. "Ваше отделение" сохраняется в течение трех месяцев со дня последнего получения отправления из-за границы с участием номера телефона, использованного для входа в Сервис", — сообщили в компании.

Услуга выбора любимого отделения бесплатна.

Детали инструкции по настройке сервиса можно прочитать по этой ссылке.

Больше о "Новой почте"

Напомним, что NovaPay, принадлежащая украинскому почтовому оператору "Новая почта" получила расширенную лицензию от Национального банка Украины (НБУ). Это позволит компании выдавать клиентам свои платежные карты и предлагать кредитные программы.

Также мы писали, что до 2025 года "Новая почта" хочет инвестировать 10 млн евро в развитие в Европе и открыть 200 отделений в 30 странах, собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26.