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"Улюблена адреса": "Нова пошта" розповіла про зручний сервіс для міжнародних відправлень

3 травня 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта пропонує сервіс автоматичної міжнародної доставки на конкретну адресу
Мобільний застосунок "Нової пошти". Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова пошта" розповіла про те, як налаштувати доставлення усіх міжнародних вантажів на конкретне відділення. Адресу можна закріпити як улюблену на три місяці.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на представників компанії.

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У компанії пояснили клієнтам, як закріпити автоматичний вибір конкретної адреси відділення для доставки всіх відправлень із-за кордону.

"Я хочу уточнити, де та як налаштувати доставку усіх міжнародних вантажів (Аліекспрес та інші) на конкретне відділення. Щоб все завжди приходило тільки на одне місце", — йдеться у зверненні клієнтки "Нової пошти".

Як зазначили представники поштового оператора, під час оформлення міжнародного замовлення можна вказати адресну доставку. Потім, якщо доставку буде виконувати "Нова пошта", то вона здійснюється у найближче відділення, за індексом, який вказано під час замовлення товару. Після створення замовлення на доставку вантажу та призначення трек-номера, отримувачу надійде смс-повідомлення з посиланням на сайт, де можна змінити номер відділення або вказати адресну доставку. Якщо цього не зробити, то доставка буде здійснена у зазначене в смс відділення.

При цьому відділення можна закріпити як улюблене на три місяці, а доставку кур'єром необхідно буде підтверджувати за кожним відправленням.

"Увага! Після збереження відділення в розділі "Ваше відділення" всі відправлення із-за кордону будуть спрямовані на це відділення автоматично, якщо не було вказано інших даних у посилці. "Ваше відділення" зберігається впродовж трьох місяців з дня останнього отримання відправлення із-за кордону з участю номеру телефону, який був використаний для входу в Сервіс", — повідомили у компанії.

Послуга вибору улюбленого відділення безкоштовна.

Деталі інструкції з налаштування сервісу можна прочитати за цим посиланням.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, NovaPay, що належить українському поштовому оператору "Нова пошта" отримала розширену ліцензію від Національного банку України (НБУ). Це дозволить компанії видавати клієнтам власні платіжні карти та пропонувати кредитні програми.

Також ми писали, що до 2025-го "Нова пошта" хоче інвестувати 10 млн євро у розвиток у Європі та відкрити 200 відділень у 30 країнах, зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26.

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