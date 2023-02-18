Нафтогазу передали акции ряда облгазов из-за рисков в энергосистеме

Правительство передало Нафтогазу акции ряда облгазов из-за рисков в энергосистеме
Кабинет министров утвердил передачу "Нафтогазу Украины" некоторых операторов распределения газа (облгазов). Это сделали из-за риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме.
О таком решении сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
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По его словам, правительство решило поддержать предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и Нафтогаза о передаче в управление государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" ряда активов, арестованных по уголовным делам.
Правительство поручило "Черноморнефтегаз", Минэнерго и НКРЭКУ принять в рамках законодательства меры по предотвращению риска сбоя или прерывания функционирования активов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
О каких акциях облгазов идет речь
Согласно решению Печерского райсуда Киева, передали в управление АРМА арестованные по требованию Государственного бюро расследований:
- 61% акций "Тернопольгаза";
- 81,4% акций "Коростышевгаза";
- 33% акций "Кировоградгаза";
- 14,7% акций "Хмельницкгаза";
- 65,8% акций "Мелитопольгаза";
- по одной акции ряда других операторов ГРМ.
Акции "Кировоградгаза" уже находятся в собственности НАКа.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" договорился о грантовой помощи на сумму 188,8 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это позволит закупить за границей достаточное количество природного газа для нормального завершения отопительного сезона.
Также мы писали, что в Украину с начала действия налоговой льготы завезли более 20 тысяч трансформаторов. Речь идет о периоде с 12 ноября по 31 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии из-за избытка. Так, в энергосистеме нет дефицита электричества почти неделю.