Нафтогазу передали акции ряда облгазов из-за рисков в энергосистеме

В частности, речь идет об акциях "Тернопольгаза"

Кабинет министров утвердил передачу "Нафтогазу Украины" некоторых операторов распределения газа (облгазов). Это сделали из-за риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

О таком решении сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, правительство решило поддержать предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и Нафтогаза о передаче в управление государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" ряда активов, арестованных по уголовным делам.

Правительство поручило "Черноморнефтегаз", Минэнерго и НКРЭКУ принять в рамках законодательства меры по предотвращению риска сбоя или прерывания функционирования активов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

О каких акциях облгазов идет речь

Согласно решению Печерского райсуда Киева, передали в управление АРМА арестованные по требованию Государственного бюро расследований:

61% акций "Тернопольгаза";

81,4% акций "Коростышевгаза";

33% акций "Кировоградгаза";

14,7% акций "Хмельницкгаза";

65,8% акций "Мелитопольгаза";

по одной акции ряда других операторов ГРМ.

Акции "Кировоградгаза" уже находятся в собственности НАКа.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" договорился о грантовой помощи на сумму 188,8 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это позволит закупить за границей достаточное количество природного газа для нормального завершения отопительного сезона.

Также мы писали, что в Украину с начала действия налоговой льготы завезли более 20 тысяч трансформаторов. Речь идет о периоде с 12 ноября по 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии из-за избытка. Так, в энергосистеме нет дефицита электричества почти неделю.