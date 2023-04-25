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Правительство приняло важное решение о тарифах на электричество: что известно

25 апреля 2023 16:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на электричество — правительство приняло важное решение относительно новых цен
Премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства. Фото: kmu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне до июня 2023 года. Правительство продлило льготную цену для населения еще на месяц.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства, написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Подробности

Согласно решению, действие действующих тарифов на электроэнергию продлили до 31 мая. Такие изменения внесли в правительственное постановление N483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии" от 5 июня 2019 года.

Мельничук отметил, что действие действующих тарифов продлено с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электроэнергию для бытовых потребителей в условиях военного положения в стране.

Ранее в Комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства заявили, что правительству нужно время для согласования новых тарифов на электроэнергию.

Руководитель Комитета Андрей Герус сообщил, что с 1 мая выйти с новым тарифом уже не удастся, ведь окончательное решение о росте тарифа еще не принято. Нужно время для согласования с Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Energy Community, Министерством энергетики и самим Кабинетом министров.

Ко всему, облэнерго должны предупреждать своих клиентов об изменении тарифов не менее чем за три недели до необходимой даты. Этого времени до 1 мая уже нет, поэтому вероятнее всего, что дату повышения тарифов отсрочат еще на месяц — до 1 июня, добавил чиновник.

Действие действующих тарифов подходит к концу 1 мая 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассказали, какие варианты повышения тарифов на электроэнергию рассматривают. В частности, по одному из базовых сценариев стоимость повысится максимум до 2,8 грн за кВт-ч.

Ранее сообщалось, что власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.

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