Правительство выделило на выплаты части военных 1,7 млрд грн

Заседание Кабинета Министров. Фото: kmu.gov.ua

Украинское правительство выделило средства на выплату денежных компенсаций некоторым военным, имеющим инвалидность, и семьям погибших защитников. Сумма субвенции составляет 1,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Кто именно получит средства

Как отмечается, компенсации предусмотрены лицам с инвалидностью первой и второй группы в результате АТО/ООС и членам семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, благодаря правительственному решению компенсации получат более 770 человек, которые находятся в очереди на выплату и включены в списки по состоянию на 1 марта этого года.

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей", военные могут получать помимо своей зарплаты и доплат за участие в боевых действиях одноразовую выплату за ранения.

Размер выплаты за ранение военным

Сумма единовременного пособия зависит от серьезности ранения.

Так, в случае инвалидности из-за травмы или болезни, полученной во время прохождения службы, предусматриваются выплаты:

для лиц с инвалидностью первой группы — в сумме 60-месячного денежного довольствия;

для лиц с инвалидностью второй группы — в сумме 54-месячного денежного довольствия;

для лиц с инвалидностью третьей группы — в сумме 48-месячного денежного довольствия.

Также помощь военным, получившим ранения без установления инвалидности, зависит от степени потери трудоспособности и выплачивается в размере, определяемом в процентах от трехлетнего денежного довольствия.

Напомним, некоторые украинцы вправе оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).