Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Правительство выделило на выплаты украинцам 1,7 млрд грн: кто получит средства arrow

Правительство выделило на выплаты украинцам 1,7 млрд грн: кто получит средства

27 мая 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Правительство выделило на выплаты части военных 1,7 млрд грн
Заседание Кабинета Министров. Фото: kmu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство выделило средства на выплату денежных компенсаций некоторым военным, имеющим инвалидность, и семьям погибших защитников. Сумма субвенции составляет 1,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

Читайте также:

Кто именно получит средства

Как отмечается, компенсации предусмотрены лицам с инвалидностью первой и второй группы в результате АТО/ООС и членам семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, благодаря правительственному решению компенсации получат более 770 человек, которые находятся в очереди на выплату и включены в списки по состоянию на 1 марта этого года.

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей", военные могут получать помимо своей зарплаты и доплат за участие в боевых действиях одноразовую выплату за ранения.

Размер выплаты за ранение военным

Сумма единовременного пособия зависит от серьезности ранения.

Так, в случае инвалидности из-за травмы или болезни, полученной во время прохождения службы, предусматриваются выплаты:

  • для лиц с инвалидностью первой группы — в сумме 60-месячного денежного довольствия;
  • для лиц с инвалидностью второй группы — в сумме 54-месячного денежного довольствия;
  • для лиц с инвалидностью третьей группы — в сумме 48-месячного денежного довольствия.

Также помощь военным, получившим ранения без установления инвалидности, зависит от степени потери трудоспособности и выплачивается в размере, определяемом в процентах от трехлетнего денежного довольствия.

Напомним, некоторые украинцы вправе оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас