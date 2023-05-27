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Уряд виділив на виплати українцям 1,7 млрд грн: хто отримає кошти

27 травня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Уряд виділив на виплати частині військових 1,7 млрд грн
Засідання Кабінету міністрів. Фото: kmu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд виділив кошти на виплату грошових компенсацій деяким військовим, що мають інвалідність, та родинам загиблих захисників. Сума субвенції становить 1,7 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Хто саме отримає кошти

Як зазначається, компенсації передбачені особам з інвалідністю першої та другої групи внаслідок АТО/ООС та членам родини загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Як повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, завдяки урядовому рішенню компенсації отримають понад 770 особи, які перебувають у черзі на виплату та включені у списки станом на 1 березня цього року.

Згідно із законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей", військові можуть отримувати крім своєї зарплати та доплат за участь в бойових діях, одноразову виплату за поранення.

Розмір виплати за поранення військовим

Сума одноразової грошової допомоги залежить від серйозності поранення.

Так, у разі інвалідності через травму чи хворобу, отриману під час проходження служби, передбачаються виплати:

  • для осіб з інвалідністю першої групи ― у сумі 60-місячного грошового забезпечення;
  • для осіб з інвалідністю другої групи ― у сумі 54-місячного грошового забезпечення;
  • для осіб з інвалідністю третьої групи ― у сумі 48-місячного грошового забезпечення.

Також допомога військовим, які отримали поранення без встановлення інвалідності, залежить від ступеня втрати працездатності та виплачують у розмірі, що визначається у відсотках від трирічного грошового забезпечення.

Нагадаємо, деякі українці мають право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

Також писали, що незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).

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