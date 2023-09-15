Бюджет-2024 — уряд затвердив головний кошторис країни

Засідання уряду. Фото: КМУ

15 вересня український уряд затвердив Державний бюджет на наступний рік. Дефіцит головного кошторису країни сягає 1,53 трлн грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

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Обсяг доходів — 1,746 трлн грн (загальний — 1,54 трлн грн), обсяг видатків — 3,308 трлн грн (загальний — 3,1 трлн грн). Відтак дефіцит головного кошторису країни становить 1,531 трлн грн.

За словами глави уряду, основним акцентом наступного року стане оборона й безпека. У бюджеті передбачено більше половини всіх ресурсів — 1,685 трлн грн. Сума на 113 млрд грн більша проти поточного року.

"Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", — пояснив Денис Шмигаль.

Другим пріоритетом стане соціальна сфера — 469 млрд грн (на 25 млрд більше порівняно з 2023-м).

Третій пріоритет — сфера медицини та освіти. У бюджеті заклали 179 млрд грн (на 23 млрд більше проти поточного року). Зокрема, на медицину — 202 млрд грн (на 24 млрд грн більше).

Четвертим пріоритетом визначено підтримку ветеранів. Видатки збільшили удвічі — з 6,8 млрд грн до 14,3 млрд грн.

П’ятим пріоритетом стане відновлення української економіки. При цьому не планують жодного підвищення податків.

Також уряд продовжить програми пільгового кредитування, грантову програму "єРобота". Мають намір запустити нові програми для індустріальних парків, для втілення інвестиційних проєктів задля підтримки українських виробників.

З 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату у місячному розмірі підвищать:

1 січня — до 7,1 тис. гривень;

1 квітня — до 8 тис. гривень.

З 1 січня наступного року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць підвищать до 2,92 тис. гривень.

Як розповів представник Податкового комітету ВРУ, народний депутат від "Голосу Ярослав Железняк, державний бюджет на 2024 рік містить найбільші видатки в історії України.

"Уряд на своєму засіданні затвердив Бюджет на наступний, 2024 рік. Чекаємо сьогодні у Парламенті під номером #10000", — написав нардеп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада найближчим часом планує розглянути законопроєкт уряду, який передбачає внесення змін до Державного бюджету на поточний рік. Збільшаться видатки на 317 млрд гривень.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський розповів, чого варто очікувати у державному бюджеті на 2024 рік. При цьому він обговорив ключові моменти щодо майбутнього бюджету з главою уряду Денисом Шмигалем та фінансовим міністром Сергієм Марченком.