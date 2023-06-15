Субсидии в Украине — украинцы будут получать помощь по-новому

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине на фоне существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и роста количества желающих оформить субсидии изменили механизм назначения такой государственной помощи. Вскоре заработает упрощенная модель.

Такое решение приняло правительство, информирует его пресс-служба.

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Как теперь будут предоставлять субсидии

Согласно решению Кабинета министров, в рамках ускоренного механизма предоставления жилищных субсидий гражданам больше не придется собирать справки и тратить время на заполнение деклараций по оформлению помощи.

Уполномоченный член семьи сможет подать упрощенное заявление, где нужно лишь указать:

данные о членах домохозяйства, на которых назначат жилищную субсидию;

их место жительства, а также реквизиты банковского счета, куда начислят денежные средства.

Расходы на электричество и воду вырастут

В конце мая этого года в Кабинете министров поддержали решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн за киловатт-час (почти вдвое). Хотя Нацкомиссия настаивала на рыночной цене 5,5 грн, однако в Министерстве энергетики Украины обещают в этом году не повышать тариф во второй раз.

В то же время, в ряде областей могут существенно возрасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Нацкомиссия планировала повысить этот тариф с 1 июня, однако приняла решение перенести заседание на 14 июня. В частности, жители столицы будут вынуждены платить не 30,38, а 40,46 гривны за кубический метр.

Напомним, в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Также мы писали, что в стране действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.