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Уряд затвердив нову модель надання субсидій: деталі

15 червня 2023 11:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — українці отримуватимуть допомогу по-новому
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на тлі суттєвого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та зростання кількості охочих оформити субсидії змінили механізм призначення такої державної допомоги. Невдовзі запрацює спрощена модель.

Таке рішення ухвалив уряд, інформує його пресслужба.

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Згідно з рішенням Кабінету міністрів, в рамках пришвидшеного механізму надання житлових субсидій громадянам більше не доведеться збирати довідки та витрачати час на заповнення декларацій на оформлення допомоги.

Уповноважений член родини зможе подати спрощену заяву, де потрібно лише вказати:

  • дані про членів домогосподарства, на яких призначать житлову субсидію;
  • їхнє місце проживання, а також реквізити банківського рахунку, куди нарахують кошти.

Витрати на електрику та воду зростуть

Наприкінці травня цього року у Кабінеті міністрів підтримали рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн за кіловат-годин (практично вдвічі). Хоч регулятор наполягав на ринковій ціні у 5,5 грн, проте у Міністерстві енергетики обіцяють цього року не підвищувати тариф вдруге.

Водночас, у низці областей можуть серйозно зрости ціни на воду. Нацкомісія з тарифів планувала підвищити цей тариф з 1 червня, проте рішення перенесли. Зокрема, жителів столиці змусять платити не 30,38, а 40,46 гривні за 1 куб. м.

Також в уряді пообіцяли зберегти житлово-комунальні субсидії усім, хто цього потребує.

Нагадаємо, в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також ми писали, що в країні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

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