Помощь USAID для Украины — известно, куда направят средства

Сотрудники агентства USAID. Фото: politring.com

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) предоставит существенную помощь украинскому населению. Выделить сотни миллионов долларов позволит новый проект помощи, поддержанный Конгрессом США.

Об этом рассказала заместитель администратора USAID Изобель Коулман в рамках Форума Kyiv Investment Day, пишет "Укринформ".

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Представитель USAID подчеркнула, что новый пакет финансовой помощи позволит в дальнейшем выделять сотни миллионов долларов для гуманитарной поддержки украинцев. Речь идет, в частности, о финансировании:

денежных выплат;

обустройство укрытий;

подготовки к зиме;

психологической поддержки для жертв конфликта;

услуг на прифронтовых территориях

Вместе с неотложными вызовами USAID будет фокусироваться на дальнейших инвестициях в устойчивость и независимость населения и экономики Украины в долгосрочной перспективе для финансирования собственных потребностей после конфликта.

В частности, обязательства по поддержке украинской энергетики достигли почти одного миллиарда долларов, и вскоре Агентство мобилизует средства по дополнительному финансированию для помощи Украине в подготовке к следующей зиме.

То есть помощь и бюджетная поддержка будет опираться на длительную приверженность украинского правительства к открытости, прозрачности и борьбе с коррупцией.

"Сегодняшнее продвижение Украины в реформах во время войны является выдающимся, но впереди столько работы. Подотчетность правительства и прозрачность остаются ключевыми предпосылками для развития бизнес-среды, которая будет продвигать Украину вперед", — добавила Изобель Коулман.

В этом году в США задерживалось голосование за пакет помощи для Украины, однако в итоге Конгресс выделил Украине около 61 млрд долларов. Из них прямая бюджетная помощь предусмотрена на сумму 7,85 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине Программа развития ООН (United Nations Development Programme, UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.

Также мы писали, что украинцам в четырех регионах доступна новая материальная помощь Международной гуманитарной организации Help-Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках грантовой программы можно получить до 100 тысяч гривен.