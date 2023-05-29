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USAID объявила грантовую программу в Украине на 2 млн долларов, — Минцифры

29 мая 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
USAID объявила грантовую программу в Украине на 2 млн долларов, — Минцифры
Бизнес в Украине. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" сформулировала грантовый проект на сумму 2 миллиона долларов США. При этом организация акцентирует внимание на поддержке украинского бизнеса. 

Об этом сообщает Минцифры.

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Несмотря на военные действия, перебои с электроэнергией и регулярные обстрелы, украинские предприятия продолжают функционировать, укрепляя международный статус страны. Эта грантовая инициатива позволит около 30 украинским организациям и стартапам получить финансовую поддержку для участия в глобальных торговых делегациях.

Размер финансовой поддержки варьируется от 35 тыс. долларов до 90 тыс. долларов на каждую компанию. Ключевыми сферами интереса для гранта являются:

  • IT-сектор;
  • Инжиниринг;
  • Производственная отрасль;
  • Креативные индустрии и сфера услуг.

Заявки на участие принимаются до 15 сентября 2023 года. Дополнительную информацию об условиях и процедуре отбора можно найти здесь.

Приглашаем вас использовать эту уникальную возможность и подать заявку на грант для расширения и развития вашего бизнеса.

Напомним, украинский бизнес получил возможность оформить гранты в 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.

Также мы писали, что полномасштабная война стала вызовом на выживание для малого бизнеса в Украине, и по данным исследований, более 50% бизнеса недовольны состоянием дел. Государство в свою очередь открывает программы поддержки, в том числе кредитование.

 

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