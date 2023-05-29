USAID оголосила грантову програму в Україні на 2 млн доларів, — Мінцифри

Бізнес у Україні. Фото: google

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" сформулювала грантовий проект на суму 2 мільйони доларів США. При цьому організація наголошує на підтримці українського бізнесу.

Про це повідомляє Мінцифри.

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Попри військові дії, перебої з електроенергією та регулярний обстріл, українські підприємства продовжують функціонувати, зміцнюючи міжнародний статус країни. Ця грантова ініціатива дозволить близько 30 українським організаціям та стартапам отримати фінансову підтримку для участі у глобальних торгових делегаціях.

Розмір фінансової підтримки варіюється від 35 тисяч доларів до 90 тисяч доларів на кожну компанію. Ключовими сферами інтересу для гранту є:

ІТ-сектор;

Інжиніринг;

Виробнича галузь;

Креативні індустрії та сфера послуг.

Заявки на участь приймаються до 15 вересня 2023 року. Додаткову інформацію про умови та процедуру відбору можна знайти тут.

Запрошуємо вас використати цю унікальну можливість та подати заявку на грант для розширення та розвитку вашого бізнесу.

Нагадаємо, український бізнес отримав можливість оформити гранти у 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймаються до 9 квітня 2023 року.

Також ми писали, що повномасштабна війна стала викликом на виживання для малого бізнесу в Україні, і, за даними досліджень, понад 50% бізнесу незадоволені станом справ. Держава своєю чергою відкриває програми підтримки, зокрема кредитування.