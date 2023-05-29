Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow USAID оголосила грантову програму в Україні на 2 млн доларів, — Мінцифри arrow

USAID оголосила грантову програму в Україні на 2 млн доларів, — Мінцифри

29 травня 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
USAID оголосила грантову програму в Україні на 2 млн доларів, — Мінцифри
Бізнес у Україні. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" сформулювала грантовий проект на суму 2 мільйони доларів США. При цьому організація наголошує на підтримці українського бізнесу.

Про це повідомляє Мінцифри.

Читайте також:

Що сказали в Мінцифри

Попри військові дії, перебої з електроенергією та регулярний обстріл, українські підприємства продовжують функціонувати, зміцнюючи міжнародний статус країни. Ця грантова ініціатива дозволить близько 30 українським організаціям та стартапам отримати фінансову підтримку для участі у глобальних торгових делегаціях.

Розмір фінансової підтримки варіюється від 35 тисяч доларів до 90 тисяч доларів на кожну компанію. Ключовими сферами інтересу для гранту є:

  • ІТ-сектор;
  • Інжиніринг;
  • Виробнича галузь;
  • Креативні індустрії та сфера послуг.

Заявки на участь приймаються до 15 вересня 2023 року. Додаткову інформацію про умови та процедуру відбору можна знайти тут.

Запрошуємо вас використати цю унікальну можливість та подати заявку на грант для розширення та розвитку вашого бізнесу.

Нагадаємо, український бізнес отримав можливість оформити гранти у 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймаються до 9 квітня 2023 року.

Також ми писали, що повномасштабна війна стала викликом на виживання для малого бізнесу в Україні, і, за даними досліджень, понад 50% бізнесу незадоволені станом справ. Держава своєю чергою відкриває програми підтримки, зокрема кредитування.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB