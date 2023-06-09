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USAID выплатит по 6,6 тыс. грн украинцам: кто и как сможет получить

9 июня 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь пострадавшим украинцам — USAID выплатит по 6,6 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, пострадавшие от Каховской катастрофы, получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). Каждому домохозяйству будут выплачивать по 60 долларов три месяца подряд.

Такая информация содержится в пресс-релизе американского посольства в Украине.

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Как отмечается, на денежную помощь могут рассчитывать все пострадавшие от наводнения домохозяйства. Сумма выплаты составит 2,2 тыс. гривен, а в общей сложности — до пяти человек на пострадавшее домохозяйство. Финансовая поддержка будет поступать в течение трех месяцев.

Сейчас насчитывается более 1 тыс. домохозяйств в пострадавших районах.

Для этих целей Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 22,5 млн грн. Также сообщается, что благодаря финансовой поддержке правительства в 22,9 млрд долларов обеспечиваются выплаты зарплат для около 57 тыс. спасателей, в том числе Херсонской области.

Кроме того, USAID обеспечивает людей питьевой водой и горячими обедами, а также горючим для ГСЧС. В частности, около 14 тысяч граждан получили питьевую воду. Спасателям передали около 10 тысяч литров горючего.

Также Агентство США занимается обеспечением автобусов для эвакуации населения.

Напомним, жители Херсонской области, вынужденно эвакуированные из-за угрозы подтопления населенных пунктов, могут найти временное бесплатное жилье в безопасных регионах. Для этого можно воспользоваться специальной программой "Прихисток".

Также писали, что ОАО "Укрпочта" обеспечивает доставку пенсий в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС. Также организовала выплаты государственной помощи переселенцам.

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