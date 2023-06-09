Помощь пострадавшим украинцам — USAID выплатит по 6,6 тыс. грн

USAID выплатит по 6,6 тыс. грн украинцам: кто и как сможет получить
Украинцы, пострадавшие от Каховской катастрофы, получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). Каждому домохозяйству будут выплачивать по 60 долларов три месяца подряд.
Такая информация содержится в пресс-релизе американского посольства в Украине.
Кто и как сможет получить выплаты от USAID
Как отмечается, на денежную помощь могут рассчитывать все пострадавшие от наводнения домохозяйства. Сумма выплаты составит 2,2 тыс. гривен, а в общей сложности — до пяти человек на пострадавшее домохозяйство. Финансовая поддержка будет поступать в течение трех месяцев.
Сейчас насчитывается более 1 тыс. домохозяйств в пострадавших районах.
Для этих целей Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 22,5 млн грн. Также сообщается, что благодаря финансовой поддержке правительства в 22,9 млрд долларов обеспечиваются выплаты зарплат для около 57 тыс. спасателей, в том числе Херсонской области.
Кроме того, USAID обеспечивает людей питьевой водой и горячими обедами, а также горючим для ГСЧС. В частности, около 14 тысяч граждан получили питьевую воду. Спасателям передали около 10 тысяч литров горючего.
Также Агентство США занимается обеспечением автобусов для эвакуации населения.
Напомним, жители Херсонской области, вынужденно эвакуированные из-за угрозы подтопления населенных пунктов, могут найти временное бесплатное жилье в безопасных регионах. Для этого можно воспользоваться специальной программой "Прихисток".
Также писали, что ОАО "Укрпочта" обеспечивает доставку пенсий в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС. Также организовала выплаты государственной помощи переселенцам.