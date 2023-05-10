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В Энергоатоме анонсировали начало ремонтов на АЭС: будут ли отключения

10 мая 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Энергоатом предупредил о начале ремонтов на АЭС — будут ли отключения
Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" анонсировали масштабную плановую подготовку к отопительному сезону 2023/2024 годов. Речь идет о проведении ремонтов энергоблоков атомных электростанций.

Об этом сообщил пресс-центр НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

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Что известно о ремонте АЭС

Как рассказали в компании, зимой все энергоблоки работали сверх меры, поэтому для обеспечения эффективной их эксплуатации в предстоящем осенне-зимнему периоде необходим вывод в плановые ремонты.

"В зимний период каждый из энергоблоков, за исключением ЗАЭС, работал на максимальной от возможной на тот момент мощности. Сейчас пора перезагрузить энергоблоки свежим ядерным топливом и провести плановые ремонтные работы для обеспечения эффективной их эксплуатации в течение осенне-зимнего периода 2023/2024 годов", — сообщают в НАЭК.

Там отметили, что график ремонтов составили эксперты Энергоатома в синхронизации с Министерством энергетики и энергогенерирующими компаниями.

Будут ли отключение электричества

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что сокращение выработки электрической энергии на АЭС должны компенсировать включением тепловых станций и импортом из-за границы. То есть на поставках электроэнергии потребителям это не должно сказаться.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" предупреждали о том, что в Украине летом возможны повторные перебои в электроснабжении из-за угрозы дефицита мощности.

Как отметил глава НЭК Владимир Кудрицкий, компания попытается нехватку компенсировать наращиванием мощности на тепловых электростанциях, а также импортом электроэнергии. Однако не исключают, что ремонтной кампании весны-лета текущего года суждено стать одной из самых сложных. Причиной являются масштабные разрушения, понесенные энергосистемой в зимний период, а также из-за того, что на оккупированных россиянами территориях остаются мощные электростанции.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина летом может повысить тарифы на электроэнергию. Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованную стоимость электричества для потребителей.

Также мы писали, что в Украине полностью обеспечиваются потребности потребителей в электроэнергии, благодаря чему удалось возобновить экспорт в Словакию. Также идет экспорт в Польшу и Молдову.

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