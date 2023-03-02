Российская экономика возвращается в СССР, — эксперт
Основная тенденция, которая наблюдается сейчас в российской экономике, заключается не в движении навстречу кризису, вызванному международными санкциями, а в постепенной "советизации" экономики в надежде этот кризис избежать.
Об этом пишет российское издание RE:RUSSIA со ссылкой на руководителя российской Экономической экспертной группы Евсея Гурвича.
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Указанный тренд имеет множество проявлений: быстрое отгораживание российской экономики от мировой, повышение формальной и неформальной роли государственного сектора, увеличение бюджетных расходов на оборону и безопасность, а также расширение военного производства.
Назад в СССР
Природа "советизации" связана не со стремлением отказаться от рыночной экономики как таковой, а с наличием политических целей, безусловно превалирующих над экономическими. Речь идет о противостоянии Западу и санкциям, во-первых, и милитаризации страны и экономики, во-вторых. При этом курс на милитаризацию выглядит стратегическим выбором, который останется среди первоначальных целей, даже если активные боевые действия в Украине прекратятся в 2023 году.
В этом смысле экономическая политика действующего в россии режима претерпела необратимые изменения, последствия которых в 2022 году — опять же — были задрапированы рекордным рентным финансированием. В результате, наращивание военного производства парадоксальным образом помогало экономике демонстрировать отсутствие кризиса. Но уже в 2023 году конфликт политических приоритетов и экономической целесообразности проявит себя довольно остро.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как международные санкции разрушают экономику России.
Напомним, 24 февраля 2023 года страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Новые санкции Европейского Союза против россии охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологическому совершенствованию россии.
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О том, как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше, читайте в авторском материале Новини.LIVE