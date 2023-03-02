Російська економіка повертається в СРСР, — експерт

Що далі, то більше російська економіка відгороджується від світу

Основна тенденція, яка спостерігається зараз в російській економіці, полягає не в русі назустріч кризі, викликаній міжнародними санкціями, а в поступовій "совєтізації" економіки в надії цю кризу уникнути.

Про це пише російське видання RE:RUSSIA з посиланням на керівника російської Економічної експертної групи Євсея Гурвіча.

Зазначений тренд має безліч проявів: швидке відгородження російської економіки від світової, підвищення формальної та неформальної ролі державного сектору, збільшення бюджетних видатків на оборону та безпеку, а також розширення військового виробництва.

Назад в СРСР

Природа "совєтізації" пов'язана не з прагненням відмовитися від ринкової економіки як такої, а з наявністю політичних цілей, які безумовно превалюють над економічними. Мова йде про протистояння Заходу та санкціям, по-перше, та мілітаризацію країни і економіки, по-друге. При цьому курс мілітаризації виглядає стратегічним вибором, який залишиться серед первинних цілей навіть у разі, якщо активні бойові дії в Україні припиняться в 2023 році.

У цьому сенсі економічна політика режиму, що діє в росії, зазнала незворотних змін, наслідки яких у 2022 році — знову ж таки — були задрапіровані рекордним рентним фінансуванням. В результаті нарощування військового виробництва парадоксальним чином допомагало економіці демонструвати відсутність кризи. Але вже наступного року конфлікт політичних пріоритетів та економічної доцільності виявить себе досить гостро.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти росії. Це сталося через рік після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нові санкції Європейського Союзу проти росії охоплюють експорт на суму 11,4 млрд євро та включають обмеження на чутливі технології подвійного призначення та передові технології, що сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічному вдосконаленню росії.

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Про те, як економіка росії переживає санкції, та що буде далі, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE