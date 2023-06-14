Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине банки изменили курс валют: сколько стоят доллар и евро arrow

В Украине банки изменили курс валют: сколько стоят доллар и евро

14 июня 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 14 июня
Отделение финучреждения "Ощадбанк". Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 14 июня, Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс валют: евро подорожал, доллар не изменился. В то же время некоторые банки начали повышать курс американской валюты.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и портала Kurs.

Читайте также:

Официальный курс валют

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,47 (+15 коп.) и 40,87 грн (+16 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс на "черном рынке"

В среду средний курс доллара на "черном рынке" в продаже повысился до 37,30 грн (+0,05), по покупке — до 37,20 грн (+0,05).

Курс доллара в банках

  • ПриватБанк — 36,75 грн (+0,03) — 37,25 грн (+0,03);
  • Ощадбанк — 36,57 грн (-0,13) — 37,40 (-0,15);
  • Укрэксимбанк — 36,55 грн — 37,25 грн;
  • "Райффайзен" — 36,80 грн — 37,20 грн (-0,05);
  • Правекс-банк — 36,90 грн (+0,05) — 37,25 грн (+0,05);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,70 грн.
  • Банк "Оптимальный" — 37,20 (+0,085) — 37,30 (+0,096).

Напомним, в Национальном банке, опираясь на анализ обращений граждан, выпустили разъяснения по поводу обмена наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.

Также мы писали, что в Украине с мая текущего года банкам вернули право арестовывать счета клиентов по требованию государственных исполнительных органов. В то же время, украинцы могут разблокировать на замороженном счете 13,4 тыс. грн в месяц и пользоваться средствами.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас