Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 14 июня

Отделение финучреждения "Ощадбанк". Фото: Новини. LIVE

В среду, 14 июня, Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс валют: евро подорожал, доллар не изменился. В то же время некоторые банки начали повышать курс американской валюты.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и портала Kurs.

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Официальный курс валют

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,47 (+15 коп.) и 40,87 грн (+16 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс на "черном рынке"

В среду средний курс доллара на "черном рынке" в продаже повысился до 37,30 грн (+0,05), по покупке — до 37,20 грн (+0,05).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,75 грн (+0,03) — 37,25 грн (+0,03);

Ощадбанк — 36,57 грн (-0,13) — 37,40 (-0,15);

Укрэксимбанк — 36,55 грн — 37,25 грн;

"Райффайзен" — 36,80 грн — 37,20 грн (-0,05);

Правекс-банк — 36,90 грн (+0,05) — 37,25 грн (+0,05);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,70 грн.

Банк "Оптимальный" — 37,20 (+0,085) — 37,30 (+0,096).

Напомним, в Национальном банке, опираясь на анализ обращений граждан, выпустили разъяснения по поводу обмена наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.

Также мы писали, что в Украине с мая текущего года банкам вернули право арестовывать счета клиентов по требованию государственных исполнительных органов. В то же время, украинцы могут разблокировать на замороженном счете 13,4 тыс. грн в месяц и пользоваться средствами.