Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 14 червня

В Україні банки змінили курс валют: скільки коштують долар та євро
У середу, 14 червня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют: євро подорожчав, долар — не змінився. Водночас, деякі банки почали підвищувати курс американської валюти.
Про це свідчать дані Нацбанку та порталу Kurs.
Офіційний курс валют
За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,47 (+15 коп.) та 40,87 грн (+16 коп.) у продажу.
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс на "чорному ринку"
У середу середній курс долара на "чорному ринку" у продажу підвищився до 37,30 грн (+0,05), у купівлі — до 37,20 грн (+0,05).
Курс долара в банках
- ПриватБанк — 36,75 грн (+0,03) — 37,25 грн (+0,03);
- Ощадбанк — 36,57 грн (-0,13) — 37,40 (-0,15);
- Укрексімбанк — 36,55 грн — 37,25 грн;
- "Райффайзен" — 36,80 грн — 37,20 грн (-0,05);
- Правекс-банк — 36,90 грн (+0,05) — 37.25 грн (+0,05);
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,70 грн.
Нагадаємо, у Національному банку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску.
Також ми писали, що в Україні з травня поточного року банкам повернули право арештовувати рахунки клієнтів на вимогу державних виконавчих органів. Водночас українці можуть розблокувати на замороженому рахунку 13,4 тис. грн на місяць та користуватися коштами.