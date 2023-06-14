Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 14 червня

Відділення фінустанови "Ощадбанк". Фото: Новини. LIVE

У середу, 14 червня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют: євро подорожчав, долар — не змінився. Водночас, деякі банки почали підвищувати курс американської валюти.

Про це свідчать дані Нацбанку та порталу Kurs.

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Офіційний курс валют

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,47 (+15 коп.) та 40,87 грн (+16 коп.) у продажу.

Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс на "чорному ринку"

У середу середній курс долара на "чорному ринку" у продажу підвищився до 37,30 грн (+0,05), у купівлі — до 37,20 грн (+0,05).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,75 грн (+0,03) — 37,25 грн (+0,03);

Ощадбанк — 36,57 грн (-0,13) — 37,40 (-0,15);

Укрексімбанк — 36,55 грн — 37,25 грн;

"Райффайзен" — 36,80 грн — 37,20 грн (-0,05);

Правекс-банк — 36,90 грн (+0,05) — 37.25 грн (+0,05);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,70 грн.

Нагадаємо, у Національному банку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску.

Також ми писали, що в Україні з травня поточного року банкам повернули право арештовувати рахунки клієнтів на вимогу державних виконавчих органів. Водночас українці можуть розблокувати на замороженому рахунку 13,4 тис. грн на місяць та користуватися коштами.