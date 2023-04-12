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В Украине частично отменили налог на недвижимость: кому можно не платить

12 апреля 2023 09:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налог на недвижимость — кому разрешили не платить
Разрушенные жилые объекты. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине освободили от налогов на недвижимость некоторые жилые и нежилые объекты. Речь идет о тех, которые были разрушены или повреждены из-за российской вооруженной агрессии.

Соответствующий законопроект №7632 поддержала Верховная Рада Украины (ВРУ).

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Детали законопроекта

Согласно документу, освобождение от уплаты земельных участков для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 01.03.2022 — 01.01.2023) будет применяться в случае, если расположены на территориях боевых действий или в оккупации. С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершились активные боевые действия или оккупация.

Освобождаются от налога на недвижимость физлица (за 2021 и 2022 год) и юрлица (с 01.03.2022 – 01.01.2023), если жилая недвижимость располагается в "горячих точках" или оккупированных территориях. С 2023-го льгота будет действовать до последнего числа месяца, когда завершились бои или территорию деоккупировали.

Компенсации за разрушенное жилье

Ранее сообщалось, что украинцы смогут начать получать компенсации за разрушенное от боевых действий жилье с мая 2023 года. Такие термины высказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, власти рассчитывают, что с этого времени полноценно заработает соответствующий механизм.

В конце февраля текущего года парламент принял законопроект №7198 о создании механизма компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное от российской агрессии.

Через мобильное приложение "Дія" украинцы подали более 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья из-за российской агрессии.

Напомним, в Украине усовершенствован порядок предоставления денежной компенсации на покупку жилья ветеранами боевых действий и членами их семей. Правительство внесло соответствующие изменения в постановления №280, №719 и №214.

Также мы писали, что в Украине будет введена одноразовая государственная помощь пострадавшим гражданам от войны. Выплаты предусмотрены в связи с инвалидностью и при смерти.

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