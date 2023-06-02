Курс доллара в Украине — какие банки продают выгодно валюту

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 2 июня, на наличном рынке доллар в среднем стоит 37,29 (-0,03) гривны. Ряд украинских банков продолжают снижать курс американской валюты.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара 2 июня в банках

Так, государственный Ощадбанк покупает американскую валюту в пятницу за 36,85 грн (+0,05), продает за 37,75 грн (-0,05).

"Идея Банк" покупает валюту за 37,00(-0,20), продает за 37,65(-0,15) гривны.

Кредобанк выставил курс доллара в продаже на уровне 37,01, в покупке — 37,49 гривны (-0,10).

В государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,90 грн, в продаже — 37,40 грн.

Банк "Оптимальный" выставил курс доллара в продаже на уровне 37,25 (-0,11), в покупке — 37,39 гривны (-0,06).

Источник: Kurs

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,22 (+14 коп.) и 39,61 грн (+13 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, в Украине небольшие финучреждения начали повышать депозитные ставки из-за гривневого дефицита и по требованию Национального банка увеличить объемы резервирования. В частности, на государственные банки сейчас приходится 60% вкладов украинцев.

Также мы писали, что НБУ смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.