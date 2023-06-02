Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні дешевшає долар: які банки найактивніше знижують курс arrow

В Україні дешевшає долар: які банки найактивніше знижують курс

2 червня 2023 09:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні — які банки продають вигідно валюту
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 2 червня, на готівковому ринку долар у середньому коштує 37,29 (-0,03) гривні. Низка українських банків продовжує знижувати курс американської валюти.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

Читайте також:

Курс долара 2 червня у банках

Так, державний Ощадбанк купує американську валюту у п'ятницю за 36,85 гривні (+0,05), продає за 37,75 гривні (-0,05).

"Ідея Банк" купує валюту за 37,00 (-0,20), продає за 37,65 (-0,15) гривні.  

Кредобанк виставив курс долара у продажу на рівні 37,01, у купівлі — 37,49 гривні (-0,10).

У державному ПриватБанку курс долара не змінився. Коштує у купівлі 36,90 гривні, у продажу — 37,40 гривні.  

Банк "Оптимальний" виставив курс долара у продажу на рівні 37,25 (-0,11), у купівлі — 37,39 гривні (-0,06).

курс валют

Джерело: Kurs

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,22 (+14 коп.) та 39,61 грн (+13 коп.) — у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, в Україні невеликі фінустанови почали підвищувати депозитні ставки через гривневий дефіцит та на вимогу Національного банку збільшити обсяги резервування. Зокрема, на державні банки зараз припадає 60% вкладів українців.

Також ми писали, що НБУ пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB