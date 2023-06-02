Курс долара в Україні — які банки продають вигідно валюту

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 2 червня, на готівковому ринку долар у середньому коштує 37,29 (-0,03) гривні. Низка українських банків продовжує знижувати курс американської валюти.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара 2 червня у банках

Так, державний Ощадбанк купує американську валюту у п'ятницю за 36,85 гривні (+0,05), продає за 37,75 гривні (-0,05).

"Ідея Банк" купує валюту за 37,00 (-0,20), продає за 37,65 (-0,15) гривні.

Кредобанк виставив курс долара у продажу на рівні 37,01, у купівлі — 37,49 гривні (-0,10).

У державному ПриватБанку курс долара не змінився. Коштує у купівлі 36,90 гривні, у продажу — 37,40 гривні.

Банк "Оптимальний" виставив курс долара у продажу на рівні 37,25 (-0,11), у купівлі — 37,39 гривні (-0,06).

Джерело: Kurs

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,22 (+14 коп.) та 39,61 грн (+13 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, в Україні невеликі фінустанови почали підвищувати депозитні ставки через гривневий дефіцит та на вимогу Національного банку збільшити обсяги резервування. Зокрема, на державні банки зараз припадає 60% вкладів українців.

Також ми писали, що НБУ пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.