Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине дорожает бензин: как изменились цены в регионах arrow

В Украине дорожает бензин: как изменились цены в регионах

11 июля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин ползут вверх – какая ситуация в регионах
Автомобильная заправочная станция. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне повышения налогов и возврата акцизов продолжает дорожать горючее. При этом в регионах цены и динамика разнятся.

Об этом свидетельствуют данные портала системы "ВСЕ АЗС".

Читайте также:

Как изменилась стоимость бензина

По этой информации, средняя цена бензина марки А-95 на украинских АЗС подскочила до 48,08 грн/л. В начале месяца стоил 46,00 грн/л.

Сейчас самая высокая средняя стоимость одного литра бензина А-95 зафиксирована в трех областях:

  • в Херсонской — 51 грн;
  • в Черниговской — 50 грн;
  • в Донецкой — 49 грн.

Дешевле всего эту марка бензина продают:

  • в Винницкой области — 47,07 грн/л;
  • в Хмельницкой — 47,07 грн/л.

Наиболее сильно подорожало горючее в таких регионах:

  • в Днепропетровской — 47,74 грн (на 3,99);
  • во Львовской — 48,24 грн (на 3,89);
  • в Одесской области — 48,4 грн (на 3,65).

В других областях горючее А-95 в стоимости изменилось так:

  • в Киевской — 48,08 грн (на 1,83 больше);
  • в Житомирской — 47,90 грн (на 3,15);
  • в Закарпатской — 46,99 грн (на 2,34);
  • в Ивано-Франковской — 47,90 грн (на 2,60);
  • в Запорожской — 47,95 грн (на 2,95);
  • в Николаевской — 47,95 грн (на 3,21);
  • в Полтавской — 47,95 грн (на 2,95);
  • в Сумской — 48,50 грн/л (на, 0,50 коп.);
  • в Херсонской — 51 грн (без изменений);
  • в Черниговской — 50 грн/л (тоже без изменений).

Прогнозы по ценам на топливо

С 1 июля текущего года налоги на горючее вернулись на уровень, который был до войны. В Минэкономики прогнозируют, что в целом возврат на довоенный уровень акцизов на моторное топливо и повышение НДС приведет к росту цены дизельного топлива до 8 грн/л, бензина — до 11 грн.

Там отметили, что резкого скачка не будет благодаря накопленным запасам горючего и отсутствию дефицита, в частности, в июле дизель должен подорожать на 5 грн за литр, а бензины — на 7-8 гривен. В правительстве считают, что бензин подорожает не критично.

"Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам в очередной раз поддерживать Вооруженные силы Украины в борьбе с российским агрессором", — заявили в Кабинете министров.

Что еще стоит знать

Напомним, аграрии призывали власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

Также мы писали, что в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине рост налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз