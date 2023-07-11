Цены на бензин ползут вверх – какая ситуация в регионах

Автомобильная заправочная станция. Фото: Unplush

В Украине на фоне повышения налогов и возврата акцизов продолжает дорожать горючее. При этом в регионах цены и динамика разнятся.

Об этом свидетельствуют данные портала системы "ВСЕ АЗС".

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Как изменилась стоимость бензина

По этой информации, средняя цена бензина марки А-95 на украинских АЗС подскочила до 48,08 грн/л. В начале месяца стоил 46,00 грн/л.

Сейчас самая высокая средняя стоимость одного литра бензина А-95 зафиксирована в трех областях:

в Херсонской — 51 грн;

в Черниговской — 50 грн;

в Донецкой — 49 грн.

Дешевле всего эту марка бензина продают:

в Винницкой области — 47,07 грн/л;

в Хмельницкой — 47,07 грн/л.

Наиболее сильно подорожало горючее в таких регионах:

в Днепропетровской — 47,74 грн (на 3,99);

во Львовской — 48,24 грн (на 3,89);

в Одесской области — 48,4 грн (на 3,65).

В других областях горючее А-95 в стоимости изменилось так:

в Киевской — 48,08 грн (на 1,83 больше);

в Житомирской — 47,90 грн (на 3,15);

в Закарпатской — 46,99 грн (на 2,34);

в Ивано-Франковской — 47,90 грн (на 2,60);

в Запорожской — 47,95 грн (на 2,95);

в Николаевской — 47,95 грн (на 3,21);

в Полтавской — 47,95 грн (на 2,95);

в Сумской — 48,50 грн/л (на, 0,50 коп.);

в Херсонской — 51 грн (без изменений);

в Черниговской — 50 грн/л (тоже без изменений).

Прогнозы по ценам на топливо

С 1 июля текущего года налоги на горючее вернулись на уровень, который был до войны. В Минэкономики прогнозируют, что в целом возврат на довоенный уровень акцизов на моторное топливо и повышение НДС приведет к росту цены дизельного топлива до 8 грн/л, бензина — до 11 грн.

Там отметили, что резкого скачка не будет благодаря накопленным запасам горючего и отсутствию дефицита, в частности, в июле дизель должен подорожать на 5 грн за литр, а бензины — на 7-8 гривен. В правительстве считают, что бензин подорожает не критично.

"Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам в очередной раз поддерживать Вооруженные силы Украины в борьбе с российским агрессором", — заявили в Кабинете министров.

Что еще стоит знать

Напомним, аграрии призывали власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

Также мы писали, что в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине рост налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.