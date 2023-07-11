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В Україні дорожчає бензин: як змінились ціни в регіонах

11 липня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин повзуть угору — яка ситуація в регіонах
Автомобільна заправна станція. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на тлі підвищення податків та повернення акцизів продовжує дорожчати пальне. При цьому в регіонах ціни та динаміка різняться.

Про це свідчать дані порталу системи "ВСІ АЗС".

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Як змінилась вартість бензину

За цією інформацією, середня ціна бензину марки А-95 на українських АЗС підскочила до 48,08 грн/л. На початку місяця коштував 46,00 грн/л.

Зараз найвища середня вартість одного літра бензину А-95 зафіксована у трьох областях:

  • у Херсонській — 51 грн;
  • у Чернігівській — 50 грн;
  • у Донецькій — 49 грн.

Найдешевше цю марку бензину продають:

  • у Вінницькій області — 47,07 грн/л;
  • у Хмельницькій — 47,07 грн/л.

Найсильніше подорожчало пальне у регіонах:

  • у Дніпропетровській — 47,74 грн (на 3,99);
  • у Львівській — 48,24 грн (на 3,89);
  •  в Одеській області — 48,4 грн (на 3,65).

В інших областях пальне А-95 у вартості змінилось так:

  • у Київській — 48,08 грн (на 1,83 більше);
  • у Житомирській — 47,90 грн (на 3,15);
  • у Закарпатській — 46,99 грн (на 2,34);
  • в Івано-Франківській — 47,90 грн (на 2,60);
  • в Запорізькій — 47,95 грн (на 2,95);
  • у Миколаївській — 47,95 грн (на 3,21);
  • у Полтавській — 47,95 грн (на 2,95);
  • у Сумській — 48,50 грн/л (на, 0,50 коп.);
  • у Херсонській — 51 грн (без жодних змін);
  • у Чернігівській — 50 грн/л (теж без змін).

Прогнози щодо цін на пальне

З 1 липня поточного року податки на пальне повернулись на рівень, який був до війни. В Мінекономіки прогнозують, що загалом повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ призведе до зростання ціни дизельного палива до 8 грн за літр, бензину — до 11 грн.

Там зазначили, що різкого стрибка не буде завдяки накопиченим запасам пального та відсутності дефіциту, зокрема, у липні дизель має подорожчати на 5 грн за літр, а бензини — на 7-8 гривень. В уряді вважають, що бензин подорожчає не критично.

"Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам укотре підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором", — заявили у Кабінеті міністрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, аграрії закликали владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю.

Також ми писали, що в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні зростання податку на додану вартість на пальне з 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

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