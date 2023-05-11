Коммуналка дорожает — за какие услуги теперь платим больше

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине за год повысилась стоимость жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о периоде с апреля 2022 по апрель 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По информации Госстата, в целом потребители коммунальных услуг сейчас платят на 4% больше. Наиболее ощутимо выросли тарифы на содержание и ремонт жилья — повышение составило 20,6%. Стоимость уборки мусора выросла на 17%.

Не так значительно повысились следующие услуги:

услуги по управлению многоквартирными домами — на 1,8%;

услуги водоснабжения — на 0,8%;

тариф за канализацию — на 0,7%.

Однако некоторые услуги остаются прежними. Речь идет об:

электроэнергии;

горячей воде и отоплении.

Снизилась цена на газ. Тариф за год упал на 0,4%.

Что будет с тарифами

В стране действует мораторий на повышение стоимости коммунальных тарифов для населения на отдельные виды коммунуслуг. В частности, речь идет о поставках тепловой энергии, горячей воды и природного газа. Данные услуги не должны дорожать во время военного положения, а также полгода после окончания.

По информации Центробанка, повышение тарифов на коммунальные тарифы в Украине будет происходить поэтапно и продлится не один год. Ключевой причиной роста инфляции в стране будет необходимость приведения административных цен и тарифов на экономически обоснованный уровень, пояснили в НБУ.

При этом запрет на повышение цен на газ, горячую воду и теплоснабжение будет отменен еще не скоро. Возможно повышение тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей уже в текущем году.

Сейчас в Украине действует тариф на электроэнергию в 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч. Предполагают, что повышение не будет радикальным. Планируется поднять верхний тариф с 1,68 грн до 2,4 грн. или 2,8 грн за кВт-ч.

Больше о коммуналке

Напомним, ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.