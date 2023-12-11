Счета за коммуналку выросли — за что нужно платить больше

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Больше всего выросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По этим данным рост цен на электрическую энергию связан с июньским повышением тарифа. Стоимость электроэнергии выросла на 69,7%. Цена тогда подскочила до 2,64 гривны за 1 кВт*ч.

Также на 8,7% повысились расценки на уборку мусора. На 3,9% подорожало содержание и ремонт жилья. На 2,7% повысились цены на услуги по управлению многоквартирными домами, на 0,8% подорожало водоснабжение и водоотвод, на 0,7% — канализация.

В то же время стоимость природного газа, горячей воды и отопления остается без изменений благодаря введенному мораторию в прошлом году. Учитывая то, что подавляющее большинство граждан являются клиентами Нафтогаза, то платят за кубометр газа 7,96 гривны. При потреблении, согласно соцнорме 9,9 кубометра, за декабрь нужно будет отдать 78,8 гривны. Однако следует учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку природного газа, которая отличается в зависимости от региона.

Источник: Госстат

Новые цены на передачу электричества с 2024-го

Как известно, согласно решению Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, начиная с января 2024 года, стоимость передачи электроэнергии вырастет на 9%, до 528,57 грн/МВт-час.

Также повысится тариф на диспетчерское управление на 9,5%, до 104,57 грн/МВт-час.

Кроме того, в стране вырастет отдельный льготный тариф на передачу на предприятия "зеленой" электрометаллургии на 74%, до 364,70 грн/МВт-час.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги передачи электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.

Также мы писали, что ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев ответил, увеличится ли стоимость газа. По его словам, в этом отопительном сезоне не стоит ожидать повышения цен, однако в ближайшем будущем они вырастут.