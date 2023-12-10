В Україні підвищили тарифи на передачу електроенергії — що зміниться

Фахівці НЕК "Укренерго". Фото: пресслужба відомства

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на послуги щодо передачі електропостачання НЕК "Укренерго" на 9%. Такі зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

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Як відомо, починаючи з нового року, ціни на передачу електроенергії зростуть на 9%, а саме до 528,57 грн/МВт-год.

Також Нацкомісія вирішила збільшити тариф на диспетчерське управління на 9,5%, а саме до 104,57 грн/МВт-год.

Крім того, в Україні планують підвищити окремий пільговий тариф щодо передання на підприємства "зеленої" електрометалургії на 74%, тобто з 209,42 грн/МВт-год до 364,70 грн/МВт-год.

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Проте тариф для побутових користувачів не зміниться. До травня 2024 він становитиме 2,64 грн/кВт-год.

"За результатами цього засідання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, будуть оформлені постановами, оприлюднені на офіційному вебсайті та в "Інформаційному бюлетені НКРЕКП", а також розміщені в Системі інформаційно-правового забезпечення "Ліга: Закон" та Юридичній інформаційно-пошуковій системі "Законодавство"", — додали у пресслужбі комісії.

Своєю чергою в асоціації "Укрводоканалекологія" зазначили, що в Україні стоїть гостра потреба у підвищенні тарифів на водопостачання та водовідведення. На уладнанні цього питання наполягають міжнародні кредитори.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов відповів, чи зросте вартість газу. За його словами, цього опалювального сезону не варто чекати на підвищення цін, однак в близькому майбутньому вони зростуть.