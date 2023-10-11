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В Украине дорожают продукты: как изменились цены за год

11 октября 2023 09:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — на сколько подорожали продукты за год
Рынок столицы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5%, до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.

Об этом свидетельствует информация статистического ведомства.

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Рост цен на продукты

Отмечается, что фактические темпы роста стоимости продуктов были существенно ниже последнего прогноза Национального банка Украины (НБУ). Большее замедление инфляции обїясняется ростом предложения товаров. Речь идет об овощах и фруктах нового урожая, а также лучших урожаях зерновых и масличных.

В частности, цены на сырые продукты упали до 0,3% в годовом исчислении. Основной вклад внесли фрукты и овощи.

Подешевели крупы и мука на фоне увеличения производства. Однако подорожали яйца, хоть и не так сильно, как в прошлом году. Снизились темпы удорожания молока под влиянием снижения внешнего спроса.

Притормозило подорожание алкогольных напитков из-за более медленного роста производственных затрат.

Однако ускорился рост стоимости транспортных услуг, учитывая подорожание горючего. Так, цены на топливо возобновили рост (6,2% в годовом исчислении).

В сентябре подорожали обработанные продовольственные товары, однако несколько медленнее (до 10,6% г/г). Такую динамику объясняют снижением давления со стороны трат бизнеса на сырье, оптимизацией производственных и логистических цепей.

 

ціни на продукти
Источник: Госстат

Снижению темпов подорожания товаров способствовала также курсовая устойчивость в стране. Сдерживал административную инфляцию запрет на повышение ряда тарифов на коммунуслуги для населения.

Больше о стоимости продуктов

Напомним, в Украине дешевеет лук. Так, сейчас его можно приобрести на 21% дешевле, чем на прошлой неделе. Сейчас его цена за килограмм колеблется в пределах 7-12 гривен.

Также мы писали, что в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.

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