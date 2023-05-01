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В Украине хотят снизить безумные ставки по микрокредитам

1 мая 2023 13:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Микрокредиты в Украине — НБУ хочет снизить высокие ставки
Человек считает деньги. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине могут снизить высокие ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующие изменения хотят внести в закон "О потребительском кредитовании".

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Что предлагает Нацбанк

В Национальном банке предлагают внести изменения в закон, установив предельные нормы кредитных ставок. Там объясняют, что такие нормы являются практикой регуляторов в странах ЕС, Великобритании и США.

"Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2 ,5%", — объясняет регулятор.

Нацбанк предлагает снизить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Для этого Верховная Рада должна предоставить НБУ право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика.

"Поскольку на сегодняшний день отдельные финансовые компании не имеют подобных требований, оценка кредитоспособности заемщика практически не осуществляется. В то же время сам кредитор сознательно выбирает бизнес-модель, за которой добросовестный заемщик платит заоблачные проценты не только за себя, но и за тех, кто не выполняет свои обязательства", — объяснили в НБУ.

Еще Нацбанк выступает за введение дополнительных штрафов за нарушение установленных требований.

"Вопрос нравственного поведения во время урегулирования просроченной задолженности уже решен. Национальный банк осуществляет постоянный надзор за поведением кредиторов и коллекторов. А вот кредиты под более чем 1 500% годовых — крайне нездоровая практика", — добавили там.

Напомним, что принадлежащая украинскому почтовому оператору "Новая почта" NovaPay получила расширенную лицензию от Национального банка Украины (НБУ). Это позволит компании выдавать клиентам свои платежные карты и предлагать кредитные программы.

Также мы писали, что украинцы в течение прошлого года активно возвращали задолженность по микрокредитам. Хотя за время войны сумма таких долгов сократилась на несколько миллиардов гривен, количество оформленных микрозаймов снова начало расти, свидетельствует информация сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Оpendatabot.

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