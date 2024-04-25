Работа домашним работником станет официальной в Украине — детали закона

Няня ухаживает за ребенком. Фото: oda.zht.gov.ua

В Украине узаконили труд домашних работников. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

Об этом сообщил заместитель главы Финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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Регулирование труда домашних работников

Речь идет о законопроекте №5695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию труда домашних работников". В частности, документ регулирует:

труд домашних работников;

дает определение понятию "домашний труд";

устанавливает требования к трудовому договору;

запрещает нанимать на работу несовершеннолетних до 16 лет;

обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда.

Законопроект предлагает среди прочего следующее:

определить домашний труд как работу, выполняемую для домохозяйства по трудовому договору;

не считать домашним трудом нерегулярную работу для домохозяйства, в частности, не более 40 часов в месяц;

заключение трудовых договоров с домашними работниками.

Также работник будет иметь право отказаться от выполнения тяжелых работ, работ, предусматривающих вредные или опасные условия труда.

Таким образом, с домашними работниками начнут заключать трудовые договоры, которые являются основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений, определяет права и обязанности сторон, является основанием для допуска домашних работников к работе после уведомления работодателем в центральный орган исполнительной власти, реализующей госполитику по администрированию единого взноса на общеобязательное госсоциальное страхование, о принятии домашнего работника на работу в соответствии с порядком, установленным правительством.

Трудовой договор будет заключаться в письменной форме в двух экземплярах. Они будут иметь одинаковую юридическую силу и храниться у каждой из сторон.

Источник: ВРУ

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