Робота домашнім працівником стане офіційною в Україні — деталі закону

В Україні легалізували домашніх працівників — ключові зміни
В Україні узаконили працю домашніх працівників. Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт.
Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка у Telegram-каналі.
Регулювання праці домашніх працівників
Йдеться про законопроєкт №5695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників". Зокрема, документ регулює:
- працю домашніх працівників;
- дає визначення поняттю "домашня праця";
- встановлює вимоги до трудового договору;
- забороняє наймати на роботу неповнолітніх осіб до 16 років;
- зобов'язує роботодавців забезпечувати безпечні умови праці.
Законопроєкт пропонує серед іншого наступне:
- визначити домашню працю як роботу, що виконується для домогосподарства за трудовим договором;
- не вважати за домашню працю нерегулярну роботу для домогосподарства, зокрема, не більше 40 годин на місяць;
- укладання трудових договорів із домашніми працівниками.
Також працівник матиме право відмовитися від виконання важких робіт, робіт, які передбачають шкідливі чи небезпечні умови праці.
Таким чином, з домашніми працівниками почнуть укладати трудові договори, які є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин, окреслює права та обов’язки сторін, є підставою для допуску домашніх працівників до роботи після повідомлення роботодавцем у центральний орган виконавчої влади, що реалізує держполітику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове держсоціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу, відповідно до порядку, встановленого урядом.
Трудовий договір буде укладатися в письмовій формі у двох примірниках. Вони матимуть однакову юридичну силу і зберігатимуться у кожної зі сторін.
Що ще варто знати
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