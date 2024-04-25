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В Україні легалізували домашніх працівників — ключові зміни

25 квітня 2024 13:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота домашнім працівником стане офіційною в Україні — деталі закону
Няня доглядає за дитиною. Фото: oda.zht.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні узаконили працю домашніх працівників. Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт.

Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка у Telegram-каналі.

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Регулювання праці домашніх працівників

Йдеться про законопроєкт №5695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників". Зокрема, документ регулює:

  • працю домашніх працівників;
  • дає визначення поняттю "домашня праця";
  • встановлює вимоги до трудового договору;
  • забороняє наймати на роботу неповнолітніх осіб до 16 років;
  • зобов'язує роботодавців забезпечувати безпечні умови праці.

Законопроєкт пропонує серед іншого наступне:

  • визначити домашню працю як роботу, що виконується для домогосподарства за трудовим договором;
  • не вважати за домашню працю нерегулярну роботу для домогосподарства, зокрема, не більше 40 годин на місяць;
  • укладання трудових договорів із домашніми працівниками.

Також працівник матиме право відмовитися від виконання важких робіт, робіт, які передбачають шкідливі чи небезпечні умови праці.

Таким чином, з домашніми працівниками почнуть укладати трудові договори, які є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин, окреслює права та обов’язки сторін, є підставою для допуску домашніх працівників до роботи після повідомлення роботодавцем у центральний орган виконавчої влади, що реалізує держполітику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове держсоціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу, відповідно до порядку, встановленого урядом.

Трудовий договір буде укладатися в письмовій формі у двох примірниках. Вони матимуть однакову юридичну силу і зберігатимуться у кожної зі сторін.

 

робота
Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на вимогу часу офіційно з'явилася нова професія — "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Відомо, якою буде заробітна плата на такій посаді.

Раніше ми писали, що у 2024 році більшість українських громадян, які працюють у Польщі, отримують щомісяця не більше 5 тисяч злотих (у гривневому еквіваленті 48,3 тис. гривень). Біженцям доводиться обмежувати фінансові витрати та відкладати кошти, дехто має пільги.

Верховна Рада
робота
законопроєкт
працівники
роботодавці

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