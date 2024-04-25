Робота домашнім працівником стане офіційною в Україні — деталі закону

Няня доглядає за дитиною. Фото: oda.zht.gov.ua

В Україні узаконили працю домашніх працівників. Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт.

Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка у Telegram-каналі.

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Регулювання праці домашніх працівників

Йдеться про законопроєкт №5695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників". Зокрема, документ регулює:

працю домашніх працівників;

дає визначення поняттю "домашня праця";

встановлює вимоги до трудового договору;

забороняє наймати на роботу неповнолітніх осіб до 16 років;

зобов'язує роботодавців забезпечувати безпечні умови праці.

Законопроєкт пропонує серед іншого наступне:

визначити домашню працю як роботу, що виконується для домогосподарства за трудовим договором;

не вважати за домашню працю нерегулярну роботу для домогосподарства, зокрема, не більше 40 годин на місяць;

укладання трудових договорів із домашніми працівниками.

Також працівник матиме право відмовитися від виконання важких робіт, робіт, які передбачають шкідливі чи небезпечні умови праці.

Таким чином, з домашніми працівниками почнуть укладати трудові договори, які є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин, окреслює права та обов’язки сторін, є підставою для допуску домашніх працівників до роботи після повідомлення роботодавцем у центральний орган виконавчої влади, що реалізує держполітику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове держсоціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу, відповідно до порядку, встановленого урядом.

Трудовий договір буде укладатися в письмовій формі у двох примірниках. Вони матимуть однакову юридичну силу і зберігатимуться у кожної зі сторін.

Джерело: ВРУ

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