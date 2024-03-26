Отопительный сезон — в каких городах Украины уже выключили тепло

Батарея в доме. Фото: РБК-Украина

В Украине в связи с потеплением некоторые местные власти принимают решения о том, чтобы досрочно свернуть отопительный сезон 2023-2024. В частности, так поступили власти Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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В ведомстве отметили, что соответствующие решения власти на местах принимают, учитывая благоприятную погоду.

"Учитывая погодные условия, местными властями принято решение о завершении отопительного сезона в Херсоне", — сообщили в Министерстве.

Отопительный сезон в городе начался 21 ноября 2023 года, теплоноситель подали в 1,2 тыс. многоквартирных домов.

Как отмечали ранее в "Укрэнерго", решения о завершении отопительного сезона в регионах, существенно пострадавших от атак РФ, будут приниматься отдельно.

Также о досрочном прекращении отопительного сезона заявили в Харькове. Сейчас там продолжаются восстановительные работы энергетической инфраструктуры города, поврежденные от атак РФ 22 марта.

Ожидается, что отопительный сезон будет завершен в Луцке и Краматорске в ближайшие дни.

Стоит отметить, что в НАК "Нафтогаз Украины" предупреждали о возможности завершения отопительного сезона раньше запланированного. Так, при сохранении плюсовой температуры воздуха тепло в домах украинцев обещали выключить в конце марта.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, ввиду плюсовой температуры, это произойдет в конце марта", — сообщили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Нафтогаз утвердил еще на год действие действующих тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.

Также мы писали, что в стране льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.