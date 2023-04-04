Цены на молоко — Рада планирует реформировать молочную отрасль

В стране хотят реформировать молочную отрасль

На полках украинских магазинов может подешеветь молоко. Это станет возможным благодаря инициативам народных депутатов, реформирующих молочную отрасль.

Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Реформа молочной отрасли

Так, в парламенте зарегистрировано уже три законопроекта, которые касаются реформы молочной отрасли и предполагают снижение стоимости молочных продуктов.

Как рассказали в Минагрополитики, в частности, законопроект №9161 предлагает снизить ставку налога на добавленную стоимость на молоко и молочные продукты до 10%. Это позволит снизить цену на всю молочную линейку. Касается это как украинских, так и импортных молокопродуктов.

"Важность этого законопроекта также заключается и в уменьшении теневого производства и продажи молочных продуктов. Производители молочных продуктов, не уплачивающие налоги, с принятием этого закона лишатся части своей прибыли. В балансе легальных производителей ничего не изменится", — рассказали в ведомстве.

Американская модель

Другие два проекта закона — №9163 и №9162 — подражают американской модели commodity checkoff program, работающей более сотни лет. По ней, участники рынка обязаны отчислять 0,5% от продаж продукции в организацию, которая объединит всех законных производителей и переработчиков молока.

За аккумулированные средства смогут самостоятельно заниматься продвижением своей продукции, развитием инноваций, борьбой с фальсификациями и обновлением стандартов.

Украинская версия будет отличаться от американской тем, что сбором средств будет заниматься объединенная межотраслевая организация производителей и переработчиков молока, а не налоговая. То есть модель будет либеральнее, чем в Штатах.

"Это позволит государству передать часть функций, с которой представители отрасли справятся лучше, чем кто-либо другой... Мы хотим, чтобы сбором и распределением средств занималось не государство и Минагрополитики, а именно объединенная межотраслевая организация", — подчеркнули в Минагро.

Механизм заработает тогда, когда сами игроки рынка через свои репрезентативные организации производителей и переработчиков молока решат создать межотраслевое объединение.

Напомним, украинцы вправе жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов питания в магазинах. Речь идет о тех, которые признаны правительством социально значимыми.

По прогнозу экономистов, в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожает ряд продуктов. Цены могут подскочить до 20%.