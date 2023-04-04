Ціни на молоко — Рада планує реформувати молочну галузь

В країні хочуть реформувати молочну галузь

На полицях українських магазинів може подешевшати молоко. Це стане можливо завдяки ініціативам народних депутатів, що реформують молочну галузь.

По це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Реформа молочної галузі

Так, у парламенті зареєстровано вже три законопроєкти, що стосуються реформи молочної галузі і передбачають зниження вартості молочних продуктів.

Як розповіли у Мінагрополітики, зокрема, законопроєкт №9161 пропонує знизити ставку податку на додану вартість на молоко та молочні продукти до 10%. Це дозволить знизити ціну на всю молочну лінійку. Стосується це як українських, так і імпортних молокопродуктів.

"Важливість цього законопроєкту також полягає й у зменшенні тіньового виробництва та продажу молочних продуктів. Виробники молочних продуктів, які не сплачують податки, з ухваленням цього закону втратять частину свого прибутку. У балансі легальних виробників нічого не зміниться", — розповіли у відомстві.

Американська модель

Інші два проєкти закону — №9163 та №9162 — наслідують американську модель commodity checkoff program, що працює понад сотню років. За нею, учасники ринку зобов'язані відраховувати 0,5% від продажу продукції в організацію, яка об'єднає всіх законних виробників та переробників молока.

За акумульовані кошти зможуть самостійно займатися просуванням своєї продукції, розвитком інновацій, боротьбою з фальсифікаціями та оновленням стандартів.

Українська версія відрізнятиметься від американської тим, що збором коштів займатиметься об'єднана міжгалузева організація виробників і переробників молока, а не податкова. Тобто, модель буде ліберальніша, аніж у Штатах.

"Це дозволить державі передати частину функцій, з якою представники галузі впораються краще, ніж будь-хто інший... Ми хочемо, щоб збором та розподілом коштів займалася не держава та Мінагрополітики, а саме об'єднана міжгалузева організація", — наголосили у Мінагро.

Механізм запрацює тоді, коли самі гравці ринку через свої репрезентативні організації виробників та переробників молока вирішать створити міжгалузеве об’єднання.

Нагадаємо, українці мають право скаржитися на завищену вартість деяких продуктів харчування у магазинах. Йдеться про ті, які визнані урядом соціально значущими.

За прогнозом економістів, в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчає низка продуктів. Ціни можуть підскочити до 20%.