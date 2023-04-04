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В Україні може подешевшати молоко: що запланували в Раді

4 квітня 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на молоко — Рада планує реформувати молочну галузь
В країні хочуть реформувати молочну галузь
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На полицях українських магазинів може подешевшати молоко. Це стане можливо завдяки ініціативам народних депутатів, що реформують молочну галузь.

По це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Реформа молочної галузі

Так, у парламенті зареєстровано вже три законопроєкти, що стосуються реформи молочної галузі і передбачають зниження вартості молочних продуктів.

Як розповіли у Мінагрополітики, зокрема, законопроєкт №9161 пропонує знизити ставку податку на додану вартість на молоко та молочні продукти до 10%. Це дозволить знизити ціну на всю молочну лінійку. Стосується це як українських, так і імпортних молокопродуктів.

"Важливість цього законопроєкту також полягає й у зменшенні тіньового виробництва та продажу молочних продуктів. Виробники молочних продуктів, які не сплачують податки, з ухваленням цього закону втратять частину свого прибутку. У балансі легальних виробників нічого не зміниться", — розповіли у відомстві.

Американська модель

Інші два проєкти закону №9163 та №9162 наслідують американську модель commodity checkoff program, що працює понад сотню років. За нею, учасники ринку зобов'язані відраховувати 0,5% від продажу продукції в організацію, яка об'єднає всіх законних виробників та переробників молока.

За акумульовані кошти зможуть самостійно займатися просуванням своєї продукції, розвитком інновацій, боротьбою з фальсифікаціями та оновленням стандартів.

Українська версія відрізнятиметься від американської тим, що збором коштів займатиметься об'єднана міжгалузева організація виробників і переробників молока, а не податкова. Тобто, модель буде ліберальніша, аніж у Штатах.

"Це дозволить державі передати частину функцій, з якою представники галузі впораються краще, ніж будь-хто інший... Ми хочемо, щоб збором та розподілом коштів займалася не держава та Мінагрополітики, а саме об'єднана міжгалузева організація", — наголосили у Мінагро.

Механізм запрацює тоді, коли самі гравці ринку через свої репрезентативні організації виробників та переробників молока вирішать створити міжгалузеве об’єднання.

Нагадаємо, українці мають право скаржитися на завищену вартість деяких продуктів харчування у магазинах. Йдеться про ті, які визнані урядом соціально значущими.

За прогнозом економістів, в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчає низка продуктів. Ціни можуть підскочити до 20%.

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