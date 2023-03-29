Минимальная зарплата в Украине – когда могут повысить минималку

Это прописано в соответствующем законопроекте

В Украине планируют поэтапно повысить уровень минимальной заработной платы в течение 2023 года. Это прописано в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде Украины (ВРУ).

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Детали законопроекта

Речь идет о проекте закона №8431. Документ предлагает внести изменения в Закон о Государственном бюджете Украины на 2023 год.

Согласно законопроекту, предполагается увеличение месячного размера минимальной зарплаты в несколько этапов:

1 апреля — 7370 гривен;

1 июля — 8107 гривен;

1 октября — 8918 гривен.

В декабре прошлого года фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7 539 гривен. В то же время минималка составляла всего 6 700 гривен в аналогичный период. Это всего 88,9% к фактическому размеру прожиточного минимума для трудоспособных.

https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n2283921

декабря, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7539 гривен. В то же время минималка составляла всего 6 700 гривен в аналогичный период. Это всего 88,9% к фактическому размеру прожиточного минимума для трудоспособных.

https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n228392

Следует отметить, что государственный бюджет на 2023 год не предусматривает повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума. В прошлом году при разработке проекта было принято решение отказаться от запланированного увеличения этих показателей. Такой шаг объяснили ограниченными финансовыми возможностями на фоне войны.

Пока неизвестно, примут ли законопроект, направленный на изменение этого решения. Он находится на рассмотрении в профильном комитете.

В декабре прошлого года фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7539 гривен. Минимальная зарплата — 6,7 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Минфина, благодаря привлечению международной финансовой помощи удалось обеспечить стабильное финансирование программы медгарантий и своевременную выплату зарплаты более 500 тыс. работникам медучреждений. В 2022 году средняя зарплата составила 14,3 тыс. грн. Это на 21% больше, чем было до войны, в 2021 году, а также в 1,5 раза по сравнению с 2020-м.

С 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тыс. гривен отменили.

декабря, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7539 гривен. В то же время минималка составляла всего 6 700 гривен в аналогичный период. Это всего 88,9% к фактическому размеру прожиточного минимума для трудоспособных.

https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n2283921

В декабре прошлого года фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7 539 гривен. В то же время минималка составляла всего 6 700 гривен в аналогичный период.

https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n2283921

В декабре прошлого года фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7 539 гривен. В то же время минималка составляла всего 6 700 гривен в аналогичный период.

https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n2283921