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В Україні можуть підвищити мінімальну зарплату: коли та на скільки

29 березня 2023 14:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мінімальна зарплата в Україні — коли можуть підвищити мінімалку
Це прописано у відповідному законопроєкті
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують поетапно підвищити рівень мінімальної заробітної плати упродовж 2023 року. Це прописано у відповідному законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Деталі законопроєкту

Йдеться про проєкт закону №8431. Документ пропонує внести зміни до Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

Відповідно до законопроєкту, передбачається збільшення місячного розміру мінімальної зарплатні у кілька етапів:

  • 1 квітня — 7370 гривень;
  • 1 липня — 8107 гривень;
  • 1 жовтня — 8918 гривень.
торік, у грудня, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7 539 гривень. Водночас мінімалка становила всього 6 700 гривень в аналогічний період. Це всього 88,9% до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних.
https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n2283921
грудня, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7 539 гривень. Водночас мінімалка становила всього 6 700 гривень в аналогічний період. Це всього 88,9% до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних.
https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n228392

Варто зауважити, що державний бюджет на 2023 рік не передбачає підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Минулого року під час розробки проєкту ухвалили рішення відмовитися від запланованого збільшення цих показників. Такий крок пояснили обмеженими фінансовим можливостями на тлі війни.

Поки що невідомо, чи ухвалять законопроєкт, спрямований на зміну цього рішення. Він перебуває на розгляді у профільному комітеті.

У грудні минулого року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становив 7 539 гривень. Мінімальна зарплата — 6,7 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Мінфіну, завдяки залученню міжнародної фінансової допомоги вдалося забезпечити стабільне фінансування програми медгарантій та своєчасну виплату зарплати понад 500 тис. працівникам медзакладів. У 2022-му середня зарплатня становила 14,3 тис. грн. Це на 21% більше, ніж було до війни, у 2021 році, а також у 1,5 раза — порівняно з 2020-м.

З 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.

грудня, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7 539 гривень. Водночас мінімалка становила всього 6 700 гривень в аналогічний період. Це всього 88,9% до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних.
https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n2283921
торік, у грудня, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7 539 гривень. Водночас мінімалка становила всього 6 700 гривень в аналогічний період.
https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n2283921
торік, у грудня, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7 539 гривень. Водночас мінімалка становила всього 6 700 гривень в аналогічний період.
https://24tv.ua/economy/minimalna-zarplata-ukrayini-skilki-mozhut-pidnyati-minimalku_n2283921

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