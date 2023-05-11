Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине могут ввести новые доплаты к зарплатам: кого касается arrow

В Украине могут ввести новые доплаты к зарплатам: кого касается

11 мая 2023 10:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине – учителям могут установить новые доплаты
Учительница на уроке в школе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине для учителей могут ввести новые доплаты к заработным платам. Однако не все педагоги могут претендовать на дополнительные средства.

Об этом свидетельствует информация в материалах Министерства образования Украины для слушаний в профильном комитете.

Читайте также:

Кому предлагают установить доплаты

Как отмечается, доплаты к зарплате предлагают установить для тех учителей, которые будут проводить внеклассные уроки с учениками для того, чтобы наверстать утраченные из-за войны знания.

Поскольку за последний год украинские ученики отстали от школьной программы, в учебных заведениях намерены организовать дополнительные уроки. Это могут быть компенсационные занятия или программа тьюторства.

"Такая работа не должна стать еще одной дополнительной неоплачиваемой или низко оплачиваемой нагрузкой для учителей, которые должны получать достойную оплату труда и не иметь значительных объемов сверхурочной работы", — убеждены в МОН.

В ведомстве считают, что сначала нужно выработать алгоритм проведения исследований и механизм измерения образовательных потерь. Это должны быть универсальные меры, предусматривающие действующие ресурсы, учитывающие оптимизацию времени обучения и международные практики.

При этом финансировать дополнительные уроки предлагают за деньги образовательной субвенции, ведь не в каждой громаде найдутся лишние средства. Однако пока в Министерстве финансов Украины не поддерживают такую идею, ведь считают, что дополнительное финансирование — не ко времени.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине был обнародован список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

Ранее мы писали, что в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас