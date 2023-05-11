Зарплаты в Украине – учителям могут установить новые доплаты

Учительница на уроке в школе. Фото: Unplush

В Украине для учителей могут ввести новые доплаты к заработным платам. Однако не все педагоги могут претендовать на дополнительные средства.

Об этом свидетельствует информация в материалах Министерства образования Украины для слушаний в профильном комитете.

Читайте также:

Кому предлагают установить доплаты

Как отмечается, доплаты к зарплате предлагают установить для тех учителей, которые будут проводить внеклассные уроки с учениками для того, чтобы наверстать утраченные из-за войны знания.

Поскольку за последний год украинские ученики отстали от школьной программы, в учебных заведениях намерены организовать дополнительные уроки. Это могут быть компенсационные занятия или программа тьюторства.

"Такая работа не должна стать еще одной дополнительной неоплачиваемой или низко оплачиваемой нагрузкой для учителей, которые должны получать достойную оплату труда и не иметь значительных объемов сверхурочной работы", — убеждены в МОН.

В ведомстве считают, что сначала нужно выработать алгоритм проведения исследований и механизм измерения образовательных потерь. Это должны быть универсальные меры, предусматривающие действующие ресурсы, учитывающие оптимизацию времени обучения и международные практики.

При этом финансировать дополнительные уроки предлагают за деньги образовательной субвенции, ведь не в каждой громаде найдутся лишние средства. Однако пока в Министерстве финансов Украины не поддерживают такую идею, ведь считают, что дополнительное финансирование — не ко времени.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине был обнародован список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

Ранее мы писали, что в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.