Зарплати в Україні — вчителям можуть встановити нові доплати

Вчителька на уроці в школі. Фото: Unplush

В Україні для вчителів можуть запровадити нові доплати до заробітних плат. Однак не всі педагоги зможуть претендувати на додаткові кошти.

Про це свідчить інформація в матеріалах Міністерства освіти України до слухань у профільному комітеті.

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Кому пропонують встановити доплати

Як зазначається, доплати до зарплати пропонують встановити для тих вчителів, які проводитимуть позачергові уроки з учнями для того, щоб надолужити втрачені через війну знання.

Оскільки за останній рік українські учні суттєво відстали від шкільної програми, у навчальних закладах мають намір організувати додаткові уроки. Це можуть бути компенсаційні заняття чи програма тьюторства.

"Така робота не повинна стати ще одним додатковим неоплачуваним або низько оплачуваним навантаженням для вчителів, які мають отримувати гідну оплату праці та не мати значних обсягів понаднормової роботи", — переконані у МОН.

У відомстві вважають, що спочатку потрібно напрацювати алгоритм проведення досліджень і механізм вимірювання освітніх втрат. Це повинні бути універсальні заходи, які передбачали б чинні ресурси, враховували оптимізацію часу навчання та міжнародні практики.

При цьому фінансувати додаткові уроки пропонують за гроші освітньої субвенції, адже не в кожній громаді знайдуться зайві кошти. Проте поки що у Міністерстві фінансів України не підтримують таку ідею, адже вважають, що додаткове фінансування — не на часі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

Раніше ми писали, що в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.