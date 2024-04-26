Работа в Украине — названы три лучшие компании 2024 года

В Украине назвали лучших работодателей года — тройка лидеров
В Украине издание Forbes совместно с кадровым порталом Robota.ua назвали самых лучших работодателей 2024 года. Возглавляет тройку лидеров одна из самых крупных украинских IT-компаний.
Об этом сообщает Forbes Ukraine.
Определение лучших работодателей 2024 года
Как отмечается, на форуме "НадЛюди" от Forbes состоялось награждение победителей. Речь идет о четвертом по счету исследовании мест работы и втором за время полномасштабной войны, что стало наиболее масштабным за все время существования проекта.
Готовя рейтинг, Forbes и Robota.ua направили анкеты ведущим компаниям-работодателям страны, предоставив возможность подать заявки на участие всем желающим.
Доля ответов сотрудников составляла 70% в итоговой оценке, остальные 20% — оценка экспертов по поиску кадров и профильных редакторов издания Forbes, 10% — информация из открытых источников.
В этом году список лучших работодателей возглавляют:
- IT-компания Intellias, которая по состоянию на 2022 год имела прибыль 214 млн гривен;
- на втором месте еще одна IT-компания — Headway;
- замыкает тройку лидеров — табачная компания Philip Morris (FMCG).
В Forbes рассказали, что получили 41,87 тыс. анкет от сотрудников более 200 компаний. Это на 50% больше против прошлого года.
Главным выводом исследования называют то, что работники 50 ведущих компаний стали более лояльны к работодателям. За последний год средний индекс лояльности (NPS) вырос на 10 процентных пунктов, до 78%.
Полный список лучших работодателей обещают опубликовать вскоре.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработной платы для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.
Ранее мы писали, что в Украине ситуация на рынке труда на прифронтовых территориях существенно отличается от остальных областей. В частности, целый ряд специализированных профессий, включая автослесарей, там особенно востребован.
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