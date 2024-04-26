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В Украине назвали лучших работодателей года — тройка лидеров

26 апреля 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Украине — названы три лучшие компании 2024 года
IT-специалисты в офисе. Фото: lviv1256.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине издание Forbes совместно с кадровым порталом Robota.ua назвали самых лучших работодателей 2024 года. Возглавляет тройку лидеров одна из самых крупных украинских IT-компаний.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

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Определение лучших работодателей 2024 года

Как отмечается, на форуме "НадЛюди" от Forbes состоялось награждение победителей. Речь идет о четвертом по счету исследовании мест работы и втором за время полномасштабной войны, что стало наиболее масштабным за все время существования проекта.

Готовя рейтинг, Forbes и Robota.ua направили анкеты ведущим компаниям-работодателям страны, предоставив возможность подать заявки на участие всем желающим.

Доля ответов сотрудников составляла 70% в итоговой оценке, остальные 20% — оценка экспертов по поиску кадров и профильных редакторов издания Forbes, 10% — информация из открытых источников.

В этом году список лучших работодателей возглавляют:

  • IT-компания Intellias, которая по состоянию на 2022 год имела прибыль 214 млн гривен;
  • на втором месте еще одна IT-компания — Headway;
  • замыкает тройку лидеров — табачная компания Philip Morris (FMCG).

В Forbes рассказали, что получили 41,87 тыс. анкет от сотрудников более 200 компаний. Это на 50% больше против прошлого года.

Главным выводом исследования называют то, что работники 50 ведущих компаний стали более лояльны к работодателям. За последний год средний индекс лояльности (NPS) вырос на 10 процентных пунктов, до 78%.

Полный список лучших работодателей обещают опубликовать вскоре.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработной платы для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.

Ранее мы писали, что в Украине ситуация на рынке труда на прифронтовых территориях существенно отличается от остальных областей. В частности, целый ряд специализированных профессий, включая автослесарей, там особенно востребован.

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