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В Україні назвали найкращих роботодавців року — трійка лідерів

26 квітня 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — названо три найкращі компанії 2024 року
IT-фахівці в офісі. Фото: lviv1256.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні видання Forbes спільно із кадровим порталом Robota.ua назвали найкращих роботодавців 2024 року. Очолює трійку лідерів одна з найбільших українських ІТ компаній.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

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Визначення найкращих роботодавців 2024 року

Як зазначається, на форумі "НадЛюди" від Forbes відбулося нагородження переможців. Йдеться про четверте за рахунком дослідження місць роботи та друге за час повномасштабної війни, що стало найбільш масштабним за весь час існування проєкту.

Готуючи рейтинг, Forbes та Robota.ua надіслали анкети провідним  компаніям-роботодавцям країни, надавши змогу подати заявки на участь усім охочим.

Частка відповідей співробітників становила 70% у підсумковій оцінці, решта 20% — оцінка експертів з пошуку кадрів та профільних редакторів видання Forbes, 10% — інформація з відкритих джерел.

Цього року список найкращих роботодавців очолюють:

  • IT-компанія Intellias, яка станом на 2022 рік мала прибуток 214 млн гривень;
  • на другому місці ще одна IT-компанія — Headway;
  • замикає трійку лідерів — тютюнова компанія Philip Morris (FMCG).

У Forbes розповіли, що отримали 41,87 тис. анкет від співробітників більш ніж 200 компаній. Це на 50% більше проти минулого року.

Головним висновком дослідження називають те, що працівники 50 провідних компаній стали більш лояльні до роботодавців. За останній рік середній індекс лояльності (NPS) зріс на 10 відсоткових пунктів, до 78%.

Повний список найкращих роботодавців обіцяють опублікувати згодом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.

Раніше ми писали, що в Україні ситуація на ринку праці на прифронтових територіях суттєво відрізняється від решти областей. Зокрема, ціла низка спеціалізованих професій, включаючи автослюсарів, там особливо затребувана.

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