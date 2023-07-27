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В Украине обновили налоговое законодательство: что изменится с 1 августа

27 июля 2023 09:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы и налоги для бизнеса – обновленное законодательство заработает с 1 августа
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине президент Владимир Зеленский узаконил изменения в налоговом законодательстве, которые заработают с 1 августа 2023 года. Речь идет о подписании законопроекта №8401.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Что меняет законопроект №8401

Соответствующий проект закона, поддержанный Верховной Радой Украины (ВРУ) 30 июня 2023 года, был одним из условий программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Законопроект предполагает следующее:

  • с 1 августа в Украине будет отменен 2% единый налог. При этом документ регулирует постепенный переход:

- плательщикам 2% ЕН предоставят право подавать заявления об отказе от применения 2% единого налога и указывать, избираемую систему налогообложения;

- если не подать такое заявление и не указать в заявлении желаемую систему, плательщика 2% ЕН автоматически переведут на прежнюю систему;

  • новых субъектов хозяйствования, которые со дня госрегистрации выбрали 2%, автоматически будут считать плательщиками третьей группы (ставка 5%);
  • будет автоматически обновлено право и обязанности плательщика НДС для субъектов, у которых прекратили регистрацию плательщика НДС;
  • предоставляется право плательщикам, перешедшим в этом году с 2% единого налога на общую систему, перейти повторно на упрощенную систему;
  • с 1 августа также частично отменят запрет на проверки для подакцизных товаров (спиртное, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг;
  • с 1 октября вернут наказание за нарушение в области применения кассовых аппаратов. Будут освобождены те, кто имеет регистрацию на прифронтовых территориях (вероятных боевых действий).

Кроме того, законопроект предусматривает:

  • неучет "технического долга", возникшего с 1 апреля прошлого года до 31 июля этого года, при установлении возможности плательщиков продолжать пребывание на упрощенке;
  • сохранение права добровольной уплаты единого налога и единого социального взноса для прифронтовых территорий (в частности, территорий вероятных боевых действий);
  • предоставление возможности ФЛП-плательщикам единого налога без НДС указывать в расчетной документации названия товаров или услуг по упрощенной форме.

Что еще стоит знать

Напомним, непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

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