Штрафы и налоги для бизнеса – обновленное законодательство заработает с 1 августа

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Pixabay

В Украине президент Владимир Зеленский узаконил изменения в налоговом законодательстве, которые заработают с 1 августа 2023 года. Речь идет о подписании законопроекта №8401.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Что меняет законопроект №8401

Соответствующий проект закона, поддержанный Верховной Радой Украины (ВРУ) 30 июня 2023 года, был одним из условий программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Законопроект предполагает следующее:

с 1 августа в Украине будет отменен 2% единый налог. При этом документ регулирует постепенный переход:

- плательщикам 2% ЕН предоставят право подавать заявления об отказе от применения 2% единого налога и указывать, избираемую систему налогообложения;

- если не подать такое заявление и не указать в заявлении желаемую систему, плательщика 2% ЕН автоматически переведут на прежнюю систему;

новых субъектов хозяйствования, которые со дня госрегистрации выбрали 2%, автоматически будут считать плательщиками третьей группы (ставка 5%);

будет автоматически обновлено право и обязанности плательщика НДС для субъектов, у которых прекратили регистрацию плательщика НДС;

предоставляется право плательщикам, перешедшим в этом году с 2% единого налога на общую систему, перейти повторно на упрощенную систему;

с 1 августа также частично отменят запрет на проверки для подакцизных товаров (спиртное, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг;

с 1 октября вернут наказание за нарушение в области применения кассовых аппаратов. Будут освобождены те, кто имеет регистрацию на прифронтовых территориях (вероятных боевых действий).

Кроме того, законопроект предусматривает:

неучет "технического долга", возникшего с 1 апреля прошлого года до 31 июля этого года, при установлении возможности плательщиков продолжать пребывание на упрощенке;

сохранение права добровольной уплаты единого налога и единого социального взноса для прифронтовых территорий (в частности, территорий вероятных боевых действий);

предоставление возможности ФЛП-плательщикам единого налога без НДС указывать в расчетной документации названия товаров или услуг по упрощенной форме.

Что еще стоит знать

Напомним, непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.