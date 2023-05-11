Помощь на детей — в Украине обновили правила выплат на оздоровление

Ребенок на руках у матери. Фото: msp.gov.ua

В Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, требующих особого внимания и государственной поддержки. С 1 июня 2023 года заработает подход "деньги ходят за ребенком".

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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Кто получит деньги на детей

В Минсоцполитики отмечают, что теперь средства на оздоровление и отдых смогут получать семьи с детьми, оказавшиеся в тяжелых условиях:

проживают на территориях деоккупированных/находящихся в зоне активных боевых действий, на границе с РФ;

малообеспеченные, имеющие детей с инвалидностью (способные к самообслуживанию) или дети из многодетных семей.

Как будут начисляться средства

В ведомстве рассказали, что таким родителям будут отправлять электронные уведомления о праве на получение денег для оплаты услуг по оздоровлению и отдыху через мобильное приложение государственных услуг "Дія".

После чего будут выдавать специальные карты, куда будут зачислять деньги в размере пяти прожиточных минимумов (14,16 тыс. грн) для детей от 6 до 18 лет. Их можно будет использовать для приобретения путевки на оздоровление или отдых в одном из лагерей, расположенных в карпатском регионе:

Львовская обл.;

Ивано-Франковская обл.;

Закарпатская обл.;

Черновицкая обл.;

Тернопольская обл.

В Госреестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей представлены 16 оздоровительных заведений, там нужно будет выбрать одно из них. Право на оздоровление в Карпатах смогут получить дети 7-18 лет, добавили в Минсоцполитики.

Больше о помощи

Напомним, украинское правительство усилило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.

Ранее мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.