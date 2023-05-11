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В Украине обновили правила некоторых выплат на детей: как и кто получит средства

11 мая 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь на детей — в Украине обновили правила выплат на оздоровление
Ребенок на руках у матери. Фото: msp.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, требующих особого внимания и государственной поддержки. С 1 июня 2023 года заработает подход "деньги ходят за ребенком".

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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Кто получит деньги на детей

В Минсоцполитики отмечают, что теперь средства на оздоровление и отдых смогут получать семьи с детьми, оказавшиеся в тяжелых условиях:

  • проживают на территориях деоккупированных/находящихся в зоне активных боевых действий, на границе с РФ;
  • малообеспеченные, имеющие детей с инвалидностью (способные к самообслуживанию) или дети из многодетных семей.

Как будут начисляться средства

В ведомстве рассказали, что таким родителям будут отправлять электронные уведомления о праве на получение денег для оплаты услуг по оздоровлению и отдыху через мобильное приложение государственных услуг "Дія".

После чего будут выдавать специальные карты, куда будут зачислять деньги в размере пяти прожиточных минимумов (14,16 тыс. грн) для детей от 6 до 18 лет. Их можно будет использовать для приобретения путевки на оздоровление или отдых в одном из лагерей, расположенных в карпатском регионе:

  • Львовская обл.;
  • Ивано-Франковская обл.;
  • Закарпатская обл.;
  • Черновицкая обл.;
  • Тернопольская обл.

В Госреестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей представлены 16 оздоровительных заведений, там нужно будет выбрать одно из них. Право на оздоровление в Карпатах смогут получить дети 7-18 лет, добавили в Минсоцполитики.

Больше о помощи

Напомним, украинское правительство усилило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.

Ранее мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

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