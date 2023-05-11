Помощь на детей — в Украине обновили правила выплат на оздоровление

В Украине обновили правила некоторых выплат на детей: как и кто получит средства
В Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, требующих особого внимания и государственной поддержки. С 1 июня 2023 года заработает подход "деньги ходят за ребенком".
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Кто получит деньги на детей
В Минсоцполитики отмечают, что теперь средства на оздоровление и отдых смогут получать семьи с детьми, оказавшиеся в тяжелых условиях:
- проживают на территориях деоккупированных/находящихся в зоне активных боевых действий, на границе с РФ;
- малообеспеченные, имеющие детей с инвалидностью (способные к самообслуживанию) или дети из многодетных семей.
Как будут начисляться средства
В ведомстве рассказали, что таким родителям будут отправлять электронные уведомления о праве на получение денег для оплаты услуг по оздоровлению и отдыху через мобильное приложение государственных услуг "Дія".
После чего будут выдавать специальные карты, куда будут зачислять деньги в размере пяти прожиточных минимумов (14,16 тыс. грн) для детей от 6 до 18 лет. Их можно будет использовать для приобретения путевки на оздоровление или отдых в одном из лагерей, расположенных в карпатском регионе:
- Львовская обл.;
- Ивано-Франковская обл.;
- Закарпатская обл.;
- Черновицкая обл.;
- Тернопольская обл.
В Госреестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей представлены 16 оздоровительных заведений, там нужно будет выбрать одно из них. Право на оздоровление в Карпатах смогут получить дети 7-18 лет, добавили в Минсоцполитики.
Больше о помощи
Напомним, украинское правительство усилило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.
Ранее мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.