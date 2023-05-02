Бизнес в Украине — правила госрегистрации изменили

Группа бизнесменов в офисе. Фото: Freepik

В Украине обновили правила государственной регистрации физлиц-предпринимателей, компаний и общественных формирований. В мае вступил в силу соответствующий приказ Министерства юстиции.

Об этом сообщает пресс-центр Нотариальной палаты Украины.

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Речь идет о приказе Минюста от 29.03.2023 № 1158/5 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины". Документ предусматривает новые формы заявлений в сфере госрегистрации компаний, физлиц-предпринимателей и общественных формирований. Обновленные формы заявлений в Excel и PDF можно загрузить на портале ведомства по этой ссылке.

Также обновили требования к написанию наименования компаний, их обособленных подразделений, общественных формирований, не имеющих статуса юрлица, кроме организации профсоюза:

при написании наименования юрлица буквы латинского алфавита используются не только на английском, но и на других иностранных языках;

наименования обособленных подразделений вместо слов "обособленное подразделение" ("филиал", "представительство") должны содержать только слово "филиал" или "представительство".

Внесли изменения в порядок госрегистрации, а именно в абзац третьего пункта первого раздела четвертого "Особенности проведения государственной регистрации по заявлениям в электронной форме".

Теперь при подаче заявления в электронном формате в случае, если в соответствии с законом для госрегистрации предусмотрено предоставление копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (подданство) лица, являющегося конечным бенефициарным владельцем юрлица, к заявлению могут прилагаться электронные копии таких документов, изготовленные путем сканирования с наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП) заявителя.

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Напомним, в Украине стартовала программа помощи пострадавшим от войны предпринимателям. Средний и малый бизнес получит уникальные возможности и специальные знания для продажи товаров на протяжении всего 2023 года.

Также мы писали, что в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.