Бізнес в Україні — правила держреєстрації змінили

Група бізнесменів в офісі. Фото: Freepik

В Україні оновили правила державної реєстрації фізосіб-підприємців, компаній та громадських формувань. У травні набув чинності відповідний наказ Міністерства юстиції.

Про це інформує пресцентр Нотаріальної палати України.

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Йдеться про наказ Мін'юсту від 29.03.2023 року № 1158/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Документ передбачає нові форми заяв у сфері держреєстрації компаній, фізосіб-підприємців та громадських формувань. Оновлені форми заяв у Excel та PDF можна завантажити на порталі відомства за цим посиланням.

Також оновили вимоги до написання найменування компаній, їхніх відокремлених підрозділів, громадських формувань, що не мають статусу юрособи, крім організації профспілки:

під час написання найменування юрособи літери латинського алфавіту використовуються не лише англійською, а й іншими іноземними мовами;

найменування відокремлених підрозділів замість слів "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво") повинні містити тільки слово "філія" чи "представництво".

Внесли зміни до порядку держреєстрації, а саме до абзацу третього пункту першого розділу четвертого "Особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі.

Тепер під час подання заяви в електронному форматі у випадку, якщо відповідно до закону для держреєстрації передбачене подання копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юрособи, до заяви можуть долучатися електронні копії таких документів, виготовлені шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) заявника.

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Нагадаємо, в Україні стартувала програма допомоги підприємцям, що постраждали від війни. Середній та малий бізнес отримає унікальні можливості та спеціальні знання для онлайн-продажу товарів упродовж усього 2023 року.

Також ми писали, що в Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.