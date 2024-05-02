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В Украине обновят правила для льготных кредитов — что изменится

2 мая 2024 11:29
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Кредиты в Украине — Кабмин изменил правила льготной программы
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское правительство утвердило изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Они предполагают высвобождение 3 млрд грн, которые направят на кредитование бизнеса.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства экономики.

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Согласно решению, изменения коснутся предоставления финансовой государственной помощи предприятиям в рамках льготной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Они предполагают, в частности, снижение граничной суммы кредитования для оборотного капитала и сохранение лимитов для инвестиционных целей, в частности, для компаний перерабатывающей промышленности.

Соответствующее решение предусматривает:

  • увеличение лимита кредитования сферы животноводства до 150 млн. грн;
  • снижение максимальной суммы кредитования на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн. грн;
  • лимиты на инвестиционные цели оставлены по-прежнему.

Так, сократив максимальную сумму кредита для финансирования оборотного капитала до 5 млн грн и ограничив размер маржи финучреждений, это позволит высвободить 3 млрд гривен. Эти средства будут направлены на кредитование бизнеса.

В Министерстве экономики отметили, что в условиях постепенного снижения учетной ставки Национального банка Кабинет министров обновит программу "5-7-9%", переориентируя господдержку на инвесткредитование, что является одним из главных направлений политики "Сделано в Украине". Благодаря постепенному уменьшению Нацбанком учетной ставки оборотные средства станут доступнее на рыночных условиях.

Относительно ограничения размера маржи банков, работающих с заемщиками в рамках программы, это тоже будет иметь положительное влияние на кредитование предпринимателей.

"Правительство должно сбалансировать прибыль банков до рыночного уровня и перенаправить высвободившийся финансовый ресурс на расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", то есть на кредитование бизнеса, расширяющего свое производство", — добавили в Минэкономики.

Что еще стоит знать

Напомним, на днях НБУ принял решение о снижении учетной ставки на один процентный пункт до 13,5%, начиная с 26 апреля 2024 года. Кроме того, Нацбанк снизил размеры ставок по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам, а также ставки по кредитам рефинансирования.

Также мы писали, что банки в Украине могут аннулировать задолженность по кредиту на жилье, если оно было разрушено в ходе боевых действий. Однако есть определенные условия.

Кабинет министров
кредиты
правила
изменения
льготы

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