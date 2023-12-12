Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине пенсии и соцпомощь хотят выплачивать по-новому — что предлагают arrow

В Украине пенсии и соцпомощь хотят выплачивать по-новому — что предлагают

12 декабря 2023 11:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии и соцпомощь хотят выплачивать через все банки в Украине
Банковская карта. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает увеличить количество банков, которые могли бы выплачивать украинцам пенсии и различные виды социальной помощи. Это позволило бы создать конкуренцию на рынке банковских услуг.

Об этом говорится на официальном портале АМКУ.

Читайте также:

Детальнее о предложении АМКУ

Как отмечается, комитет выступил с предложением к правительству изменить принятые законодательные и нормативно-правовые акты, согласно которым только банкам государственного сектора или системно важным финучреждениям разрешается предоставление соответствующих агентских или банковских услуг для граждан.

В АМКУ объясняют, что таким образом стремятся создать равные и прозрачные условия для предоставления банковских и агентских услуг. В итоге это будет способствовать формированию условий для развития конкуренции между банками абсолютно всех форм собственности.

"Это расширит выбор банковских и агентских услуг для населения и бизнеса по фактору цены и качества предоставленной услуги", — отмечают в комитете.

Системно важные банки в Украине

Как известно, в Украине насчитывается 15 банков, имеющих статус системно важных. Среди них — финучреждения госсектора, где доля государства — 75% уставного капитала. Речь идет о:

  • Ощадбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Сенс Банк (бывший "Альфа Банк").

Кроме того, к системно важным банкам отнесены и коммерческие, за которыми Нацбанк осуществляет усиленный контроль.

Стоит отметить, что в ноябре текущего года через уполномоченные банки украинцы получили 48,2 млрд грн социальных денег. Еще 9,7 млрд грн — через "Укрпочту".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году намечена индексация пенсий, однако изменится система начисления новых денежных сумм для граждан. Также власти обещают повысить пенсии в январе, марте и июле.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме