Пенсии и соцпомощь хотят выплачивать через все банки в Украине

Банковская карта. Фото: Privatbank

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает увеличить количество банков, которые могли бы выплачивать украинцам пенсии и различные виды социальной помощи. Это позволило бы создать конкуренцию на рынке банковских услуг.

Об этом говорится на официальном портале АМКУ.

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Детальнее о предложении АМКУ

Как отмечается, комитет выступил с предложением к правительству изменить принятые законодательные и нормативно-правовые акты, согласно которым только банкам государственного сектора или системно важным финучреждениям разрешается предоставление соответствующих агентских или банковских услуг для граждан.

В АМКУ объясняют, что таким образом стремятся создать равные и прозрачные условия для предоставления банковских и агентских услуг. В итоге это будет способствовать формированию условий для развития конкуренции между банками абсолютно всех форм собственности.

"Это расширит выбор банковских и агентских услуг для населения и бизнеса по фактору цены и качества предоставленной услуги", — отмечают в комитете.

Системно важные банки в Украине

Как известно, в Украине насчитывается 15 банков, имеющих статус системно важных. Среди них — финучреждения госсектора, где доля государства — 75% уставного капитала. Речь идет о:

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк (бывший "Альфа Банк").

Кроме того, к системно важным банкам отнесены и коммерческие, за которыми Нацбанк осуществляет усиленный контроль.

Стоит отметить, что в ноябре текущего года через уполномоченные банки украинцы получили 48,2 млрд грн социальных денег. Еще 9,7 млрд грн — через "Укрпочту".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году намечена индексация пенсий, однако изменится система начисления новых денежных сумм для граждан. Также власти обещают повысить пенсии в январе, марте и июле.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.