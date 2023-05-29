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В Украине пересмотрят минимальную зарплату

29 мая 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — в правительстве работают над новым уровнем минималки
Украинская нацвалюта в руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине намерены пересмотреть уровень минимальной зарплаты на 2024 год. Ожидается, что "минималку" повысят до 7,65 тыс. гривен с 6,7 тыс. гривен в 2023 году.

Об обсуждении соответствующего решения сообщает Федерация профсоюзов Украины.

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Что известно о повышении "минималки"

Как говорится на профсоюзном сайте, предложение о необходимости пересмотра минимальной зарплаты передало Министерству финансов Министерство экономики. Сейчас специалисты работают над пересмотром показателей макропрогноза бюджета на следующий год.

Также Минэкономики предлагает повысить размер должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки — с нынешних 2,89 тыс. гривен до 3,44 тыс. гривен.

Кроме того, Министерство социальной политики рассчитало уровень прожиточного минимума для трудоспособных лиц в стране. В ценах апреля текущего года размер составил 7,78 тыс. гривен.

В свою очередь в Федерации профсоюзов рассчитали другую сумму минимальной зарплаты, которая значительно больше. Там предлагают 9,43 тыс. грн. Они убеждены, что именно такой уровень должен быть "минималки" в этом году. Отмечают, что это помогло бы легализовать рынок труда в Украине.

"Заморозка" минимальной зарплаты

В Украине до октября 2022 года минимальная зарплата составляла 6,5 тыс. гривен, в последний раз ее повысили на 200 грн в конце года. В 2023 году уровень минимальной заработной платы повышать не планировали из-за дефицита средств в госбюджете.

Так, парламент утвердил Государственный бюджет-2023 с уровнем "минималки" в 6,7 тыс. гривен в месяц без изменений на протяжении года.

На основе минимальной зарплаты устанавливается обязательный минимальный уровень оплаты труда в Украине. Также от нее зависит размер единого социального взноса (ЕСВ). Его ставка составляет 22% от "минималки", поэтому при росте последней суммы сбора тоже растут.

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов Украины рассказали о том, что сейчас власть активно ищет приемлемую для всех альтернативу отмененным доплатам в 30 тысяч гривен военнослужащим и другим силовикам в тылу. Там утверждают, что предложенная правка к закону о возврате выплат "не устраивает абсолютно никого".

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